«A los leoneses nos dan caramelos para quedar tranquilos un tiempo y es hora de pedir toda la bolsa»

—Cambiando un poco el tango, ‘que 25 años son nada’, ¿qué luces y sombras destaca?

—Somos jóvenes, aunque ya con mucha experiencia. Son 25 años difíciles entendiendo que hemos pasado por dificultades, no es un momento fácil y el envejecimiento limita a las empresas en la retención del talento, pero somos optimistas en el futuro de nuestra provincia y de nuestras empresas. Tenemos que seguir remando y trabajando sobre todo juntos para León.

—¿Qué actos conmemorativos tienen previstos?

—Además del primer congreso de mujer que fue un éxito con empresarias de Cataluña, Galicia, Asturias, CyL, Castilla-la Mancha y Valencia, vamos a tener encuentros empresariales de alto nivel con excírculos de oro; eventos deportivos de golf y pádel para toda la ciudadanía; encuentros con familias del Cel; el 21 de mayo, los premios Cel Emprende al mejor proyecto empresarial, dotado con 6.000 € y la tutela gratuita un año. Haremos eventos gastronómicos, incluido una feria y en octubre, un encuentro nacional en torno a Compymes. Habrá sorpresas e ideas propuestas por asociados.

—El 1 de mayo los sindicatos reivindicaron el pleno empleo con menos jornada y más salario. ¿Qué opina de esos retos?

—El pleno empleo lo vamos a tener en breve porque se nos marchan los jóvenes y las plantillas envejecen. Ese no lo queremos, sí por una tasa de actividad importante. En tono al horario, lo llevamos diciendo mucho tiempo. Todo el mundo queremos más conciliación con la vida familiar, trabajadores y empresarios, que trabajamos muchas veces 24/7. Pero con productividad. Reducir horas en favor de la productividad siempre va a ser bien acogida por el Círculo, si no, tenemos que ver quién asume esos costes, ¿el Gobierno?. Estamos dispuestos a hablar todo.

—¿Ha hecho ya las paces con Javier Cendón, porque no le gustó que usted hablara de la amnistía como fractura social?

—Yo la verdad es que no me enfadé. Se marchó él de nuestro acto, y en el Cel no entramos nunca en polémica. Nos hemos saludado esta misma semana. La amnistía era algo que estaba en la calle y en nuestros asociados y debíamos de decir algo. Callarse no es bueno para los empresarios de León ni para los ciudadanos.

Dar más a Cataluña por cuestiones que no son meramente económicas y que a León no llegue un presupuesto estatal para desarrollar las infraestructuras que necesitamos, es de destacar.

—La construcción se queja de que no encuentra mano de obra, ¿es la FP dual la solución?

—Apostamos fuertemente por ella. Es una solución más, un parche más, y vamos tarde. Europa implementó esos planes antes y países como Alemania tienen un rendimiento mayor. Faltan en casi todos los gremios desde ferralistas a ingenieros o camareros. Por eso lo del pleno empleo me hace gracia cuando muchas empresas tienen colgado el cartel de se necesita personal. Hay que incidir en esa formación dual, donde la empresa forme a los trabajadores que requiere, pero cuesta cada vez más motivar a la gente a trabajar y encontrar trabajadores para algunos puestos.

—¿Qué opina de la nueva rectora y qué convenios quieren impulsar con la ULE?

—La conocemos, las sensaciones son buenas, sobre todo, porque es una rectora de Económicas, lleva ADN de la empresa y eso nos gusta. Ya hablamos con ella el poder llevar el programa Cel Emprende a la ULE de forma organizada y tutelada entre la administración de la Universidad y el Círculo, no puntualmente como hemos hecho en alguna facultad. Lo vio con buenos ojos, y nosotros estaríamos dispuestos a sacar un premio parecido al que hacemos con la FP. Sería muy bueno llevar acciones de la empresa a la ULE. También le hemos pedido que la Universidad venga a la empresa, porque muchos puestos en las empresas de León están sin cubrir, y muchos de nuestros jóvenes se van fuera a trabajar sin llegar a conocer la oferta que hay en León. Esperemos poder colaborar estrechamente con ella y su equipo.

—¿Qué separa al Cel de la Fele, las diferencias son tan irreconciliables?

—Tenemos muchos objetivos comunes y estamos menos distanciados que hace 25 años, posiblemente, por las personas que ahora estamos al frente. Me gustaría que puntualmente hiciéramos más cosas conjuntas, pero resulta difícil conseguirlo. A nosotros nos separa básicamente que no dependemos de ninguna administración para nuestra subsistencia. Es una diferencia importante a la hora de reivindicar y exigir ciertas cosas. Es otra forma de hacer empresa, otra forma de hacer asociación.

—¿Existe suficiente suelo industrial desarrollado en León?

—Se necesita más. Si se ha tenido que desdoblar Villadangos es porque hacía falta suelo y León ciudad no tiene. El plan del Ayuntamiento para Puente Castro es buena opción, pero va a tardar en materializarse. Por suerte, estamos colocados donde estamos y eso no nos lo puede quitar nadie, así que es fácil inventarnos logísticamente, pero para ello falta mejorar infraestructuras, que algunas están cojas; tener suelo industrial y mano de obra. Y ahora mismo no tenemos mano de obra. Empresas potentes que necesitan 500 trabajadores, tienen dificultades para encontrar plantilla y afincarse. Tenemos que trabajar en retener y atraer talento y poner suelo industrial en valor lo antes posible.

—¿El polo biofarmacéutico, que se impulsa es suficiente?

—Yo no me la jugaría a un solo color. El polo bio está fuerte y estable y lo podemos hacer crecer, todo ayuda, pero hay que intentar que vengan aquí otro tipo de empresas, como de logística. Se necesita hacer una concienciación de lo bien que se vive en León, la calidad y lo barato que es en comparación con otras ciudades. Nuestro Círculo de Oro, Joaquín Rodríguez, exporta a EE UU, tiene su base aquí, 85 personas, y su sueño es vivir todo el año en León. Ahora vive meses, y cada vez que trae a un americano a León, el americano se engancha con León. Tenemos que ponernos en valor cuanto antes, porque dentro de poco, no sé cuánta gente más va a poder vivir en Madrid y es una oportunidad.

—León Cuna del Parlamentarismo, origen del español, gastronomía, montañas, patrimonio... ¿qué falla?

—Los leoneses. Tenemos que dejar esa cazurrez de la que nos acusan y trabajar juntos, y reivindicar a los políticos de León del color que sean que defiendan esta tierra. En esa lucha van a encontrar siempre al Círculo. Tenemos que hacer un frente común y trabajar para que puedan venir empresas y haya trabajadores.

—La Mesa por León intentó ese frente común pero falló...

—Quizás no debió liderarla una administración y se excluyó a mucha gente. Cuando hablo de un frente común, quiero decir que estemos todos, no los que me caigan bien o los que yo quiera, y trabajar juntos. Desde el principio dijimos que era una foto, y es una pena. Ojalá hubiera funcionado y traido proyectos. A los leoneses nos dan estos caramelos para que estemos tranquilos un tiempo y hay que empezar a decir, oye, queremos la bolsa entera y gestionarla.

—¿Tiene esperanza de ver la facultad de Medicina?

—A día de hoy, lo veo difícil. Es necesaria para León y para todos. Necesitamos médicos, trabajadores. Quizás no tenemos tanto que buscar el chaval de 30 años que sí le tira Madrid, y buscar al profesional de 45 ó 50 que quiere escapar de esa enorme ciudad. Las administraciones (Junta, Diputación y Ayuntamiento) tienen que dar el do de pecho, pensar qué podemos hacer y cómo, pero con un plan de verdad.

—Como hostelero, es inevitable hablar de la ordenanza de terrazas, ¿la ve adecuada?

—Tiene que haber terrazas y regular las que se abrieron en el covid. No puede seguir valiendo todo y unas se limitan con una valla de obra o una cuerda. Eso no es hacer ciudad ni hacer hostelería, no es seguro ni es imagen. Hubo un momento de necesidad, pero ya pasó. Y eso es lo que hemos trasladado al Ayuntamiento. La necesidad de unos estándares.

