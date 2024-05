Cendón sube la apuesta contra Tudanca: "Lo próximo que nos pedirá serán mesas petitorias"

La guerra abierta entre el secretario provincial y el autonómico del PSOE, Javier Alfonso Cendón y Luis Tudanca, gana un capítulo más. Tras la apelación epistolar del leonés, que afeaba que no se hubiese tramitado la presentación en las Cortes de la petición para que León tenga una fiesta propia, el 18 de abril, al margen del 23 de abril castellano, y la invitación del burgalés a que se construya "un consenso de abajo a arriba", el líder de León bromeó con "qué será lo siguiente". "Pedirnos la instalación de mesas petitorias para recoger la opinión de la ciudadanía", ironizó.

Alfonso Cendón se mostró "sorprendido, la verdad", por las palabras de Tudanca para justificar que no haya tramitado la presentación de la Proposición No de Ley (PNL) en las Cortes. El secretario provincial insistió en que no lo entiende y planteó que le "gustaría saber si este nuevo procedimiento es sólo para los temas de la provincia de León, o para el conjunto de las provincias de Castilla y León, si pretende que desde ahora se lleven todas las PNL del Parlamento autonómico primero a la Diputación de León".

Frente a las reticencias de Tudanca, que expuso que habría que cambiar el Estatuto de Autonomía, el secretario provincial de los socialistas leoneses remarcó que no entiende "qué sentido tiene el debatir temas del parlamento autonómico en la Diputación". "Cada administración tiene su ámbito", resolvió Alfonso Cendón, quien en su carta de los esta pasada semana recordaba que ya habían pasado más de dos semanas sin que hubiera respuesta por parte del líder autonómico, pese a que "se trata de una propuesta jurídicamente posible, una propuesta no excluyente y en positivo, ya que el acontecimiento que se quiere honrar es motivo de orgullo, no sólo para los leoneses y leonesas, sino para toda la comunidad autónoma".

El nuevo choque ahonda en la guerra soterrada entre los dos líderes. La exhibición pública de su desencuentro pone un capítulo más en la historia que Tudanca emprendió con el nombramiento de Andrea Fernández como miembro de su ejecutiva, después de que fuera defenestrada por Ferraz, y la destitución como viceportavoz en las Cortes de Nuria Rubio, mano derecha de Cendón. No parece que vaya a quedar aquí la pugna, en la que el líder leonés cuenta con el apoyo del aparato socialista en Madrid.

Álvarez Courel

"No es ninguna entelequia, ninguna idea feliz, ninguna bobada". Con estas palabras, el presidente de la Diputación Provincial de León, Gerardo Álvarez Courel, ha expresado su respaldo a la propuesta del secretario provincial de los socialistas, Javier Cendón, para que sea fiesta autonómica la conmemoración de las Cortes medievales de León. Courel se mostró no solo partidario de llevar la propuesta a debate, sino "de que se cumpliera".

"Esta comunidad se ha formado con dos regiones: por un lado Castilla y por otro lado León. Esta claro que para la gente de Castilla el 23 de abril es una fecha importante, pero para la gente de León tenemos otra fecha que es muy importante, ya no solo para la provincia o para el reino de León, sino realmente para todo el mundo, porque ser cuna del parlamentarismo, ser el primer lugar del mundo donde se hicieron unas Cortes parlamentarias creo que bien merece tener ese recuerdo y que conste como una fiesta en la comunidad.

El presidente de la Diptuación aclaró que se trata de su opinión y no pretende imponerla solo por su cargo.