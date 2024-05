El Ayuntamiento de León pondrá cámaras para multar en las nuevas calles peatonalizadas

No iban a peatonalizarse, conforme al proyecto que exhibió el alcalde de León, José Antonio Diez, antes de las elecciones. Pero ya puestos, la apuesta por la restricción del tráfico en el eje que forman las reurbanizaciones de Alfonso V, Gil y Carrasco y San Agustín, se complementará con la colocación de cámaras de lectura de matrícula para multar a los vehículos que no cuenten con permiso. Con el horizonte de puesta en funcionamiento marcado para el último trimestre del año, sólo podrán acceder los servicios, además de los usuarios de garajes y residentes, entre los que se incluyen no sólo a los empadronados o titulares de segunda vivienda en estas tres vías, sino también en Alférez Provisional y en el tramo de Alcázar de Toledo que enlaza con la plaza de la Inmaculada y todavía no se había regulado.

La misma regulación se planteará para Ramiro Valbuena, si al final los vecinos optan en la votación convocada por peatonalizar la calle. En esta vía, él permiso para poder circular encuadra también a las dos calles perpendiculares que se verían afectadas por la restricción: Ramón Álvarez de la Braña y Juan Madrazo, esta última con la opción añadida de cambiar la zona azul de la ORA por verde de residentes.

La definición exacta se fijará en el cambio de la ordenanza que se hará a imagen de lo que ya se hizo en Ordoño II cuando peatonalizó por decreto, en mayo de 2021, después de la obra de reurbanización que convirtió la calzada en un mosaico de colores. El texto seguirá el guion escrito para esa regulación, en la que se asentó el permiso de tránsito para «vehículos destinados a la prestación de servicios de emergencia, servicios funerarios, grúa municipal, limpieza y recogida de residuos, asistencia domiciliaria, servicios municipales que hayan de atender necesidades en la vía pública; residentes con garaje y usuarios de garajes; vehículos destinados al servicio de auto-taxi y alquiler con conductor, pero sólo para el servicio y no de paso».

El marco general añade otros casos para quienes no cuadren con estos permisos, aunque con limitaciones. Si se sigue la máxima que se recogió para Ordoño II, en San Agustín, Alfonso V y Gil y Carrasco se permitirá el tránsito a los «residentes sin garaje», aunque con la advertencia de que tan sólo pueden «acceder una única vez al día para realizar labores de carga y descarga en zonas habilitadas por un tiempo máximo de 30 minutos». En el mismo capítulo se alinean los vehículos comerciales para carga y descarga, los titulares de establecimientos y los titulares de una segunda vivienda; además de aquellos que cuenten con «un permiso especial» que deberá tener el visado de la Policía Local.

Antes de la puesta en funcionamiento, el Ayuntamiento de León dará la opción a los afectados para que notifiquen su inclusión en el listado de permisos con la matrícula de sus vehículos. Si se tramita de manera correcta la solicitud no habrá problema. Aunque los que se salgan de las categorías permitidas tendrán que enfrentarse a una multa de 90 euros por vulnerar la normativa municipal, como ya sucede en Ordoño y el casco histórico.

Las sanciones se cursarán de manera directa desde el sistema de control de tráfico por el que el Ayuntamiento de León paga a Kapsch Trafficcom 588.210 euros anuales. El compromiso incluye los semáforos de foto rojo, el radar fijo y los controles de acceso a los que se sumará antes de final de año Alfonso V, Gil y Carrasco, San Agustín y puede que Ramiro Valbuena.

Votación popular A la espera de los vecinos, en Ramiro Valbuena se incluiría Juan Madrazo y Ramón Álvarez de la Braña