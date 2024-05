Vecinos de la calle Fontañán se hartan de su estado insalubre y la delincuencia creciente

La calle Fontañán, una de las correspondientes a la zona casi de extrarradio de la populosa barriada de Eras de Renueva, vuelve a ser foco de tensión por problemas de inseguridad e insalubridad, según denuncian vecinos que residen en el portal número 14, y que han dirigido un escrito a la Consejería de Vivienda de la Junta de Castilla y León para que se realice una inspección del estado en el que se encuentran las instalaciones, donde se han producido varios cortes de suministro de luz por impagos y en el que los conflictos parecen permanentes a tenor de las quejas presentadas por los vecinos.

A tal efecto, los afectados han dirigido un escrito en el que se reclama que se adopten medidas encaminadas a restaurar el buen orden y la convivencia. Se trata de viviendas que tienen consideración de protección oficial, donde habitan varias familias y algunos clanes que se dedican a actividades de dudosa legalidad y en los que ya se han llevado a cabo en alguna oportunidad actividades que han obligado a intervenir a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con denuncias que se han presentado durante los últimos tiempos, pero que a tenor de las quejas de los vecinos «no han resuelto nada».

Medidas El colectivo ha solicitado a la Consejería de Vivienda que realice una inspección de la zona

En los últimos meses se han apreciado problemas de iluminación, también faltan las señales indicativas correspondientes, tampoco se cuenta con luces de emergencia, los accesos a los edificios están en ocasiones bloqueados o presentan problemas de paso, uno de los ascensores está inutilizado y otro tramo de escaleras está inservible, amén de los problemas más perentorios que se presentan en la actualidad, la proliferación de ratas y la continua dinámica de incidentes con los vehículos aparcados en los garajes, algunos de los cuales están inservibles desde hace ya mucho tiempo y en absoluto el estado de abandono en el que se encuentra la zona desde hace tiempo.

INTERVENCIONES POLICIALES

De las conductas incívicas solamente se hace una mínima mención en el escrito, aunque están siendo uno de los problemas más importantes por cuanto ya se han producido varias incidencias que han tenido que ser atajadas en primera instancia por la Policía Local y con intervenciones incluso por la Policía Nacional en otras ocasiones. «No hay quien pueda vivir aquí, es absolutamente incómodo y sufrimos todos las consecuencias de lo que hacen unos pocos, pero no hay manera de que les pongan freno», declaró a este periódico uno de los vecinos afectados.

Una de las últimas intervenciones policiales, se llevó a cabo cuando un vecino, requerido por actos de delincuencia, escapó de su casa por la ventana a través de los canalones de la fachada. También se han producido ajustes de cuentas y el entorno, en cualquier caso, es conocido por sus problemas de seguridad constantes.

MALAS PREVISIONES

Los vecinos lamentan llegar a este extremo «pero no nos queda otra solución porque no podemos seguir viviendo de esta forma. Eso es una cuestión de civismo y si no se encuentra una solución temprana, esto va a terminar muy mal», declararon a este periódico.

Las protestas se han hecho acompañar de decenas de firmas de propietarios de inmuebles afectados, que se quejan de las condiciones en las que tienen que vivir por culpa de las circunstancias en las que se desarrolla su día a día y lamentan el que desde su punto de vista es pasotismo institucional: «Nadie nos hace ni caso, sólo queremos que nos escuchen».

Imagen del estado de la zona afectada. DL

