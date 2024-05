San Andrés rematará en junio el convenio para que la fundación oncológica Uapo ocupe Araú

Publicado por p. infiesta León Verificado por Creado: Actualizado:

A falta de un documento del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (antiguo Fomento), los trámites para formalizar el convenio entre el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo y la Fundación Uapo para que esta entidad de apoyo a pacientes oncológicos se asiente en el edificio Araú están a ‘punto de caramelo’.

La alcaldesa, Ana Fernández Caurel, confía en que en junio se pueda rematar el documento de cesión, que llega tras varios meses «de trabajo», exponerse a la oposición el pasado mes de abril y una visita de la regidora al Centro de Alto Rendimiento de esta fundación nacida en Granada.

«Tuve la ocasión de reunirme con el presidente de Uapo, Fernando Parra, con preparadores físicos, empresarios y particulares que apoyan su actividad y, sobre todo, con pacientes oncológicos que allí llaman atletas y que me dieron una visión muy amplia de la gran labor que efectúan con estos enfermos. Así que si sobre el papel la cesión de Araú a esta fundación ya me parecía interesante, ahora, tras ver lo que hacen in situ , vengo encantada», remarca Fernández Caurel.

Se trata de una de las mayores entidades del país en el apoyo gratuito a pacientes oncológicos con su ‘cóctel’ de educación física, fisioterapia, psicología y nutrición. Fue creada por el médico de familia y famoso tiktoker Jesús Candel en 2021, y sobrevive a su fundador con centros en Granada, Málaga y Madrid.

Uapo fijó sus ojos en el singular edificio Araú de Trobajo del Camino, que posee casi 2.300 metros cuadrados, para impulsarlo como el centro de referencia del Noroeste de la fundación, lo que supondría insuflar actividad a un inmueble que no se ha abierto en los últimos nueve años tras una reforma de 6,5 millones.

Por eso el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ultima la fórmula para ‘encajar’ la petición de la entidad, a través de una cesión temporal y beneficios para los ciudadanos del municipio. «Tengo una responsabilidad, esto no va a ser un regalo, pero vengo de Granada muy satisfecha con lo que vi. Llevaba buenas expectativas, pero verlo allí me ha dejado encantada y muy convencida del proyecto que van a desarrollar».

La regidora también considera que para el Ayuntamiento poner en marcha este singular inmueble del siglo XIX declarado BIC «es algo complicado y todo el mundo lo sabe, por lo costoso, los 40 millones que se adeudan y el plan de ajuste. De ahí que busquemos alternativas para mantener el edificio y ésta nos parece de ámbito social muy adecuada».

La Unidad se dedica al tratamiento del cáncer a través del deporte para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Su fundador, conocido como ‘Spiriman’ aspiraba a expandirse por toda España. Y es que, como asegura en la página web de la fundación: «Todo es posible. Lo único que hay que tener es voluntad de hacerlo». Por el momento, Uapo dispone de tres centros y espera abrir dos nuevos cada año. En ellos, ofrece, de forma gratuita, un tratamiento complementario para luchar contra el cáncer basado en el deporte. Los pacientes, a los que llaman «atletas oncológicos», realizan ejercicio físico con expertos, además de recibir atención en fisioterapia, nutrición y psicología «el tiempo que sea necesario».

A la regidora, la convenció que no se trata de «una terapia alternativa para este tipo de pacientes, sino avalada por la ciencia, ya que poseen un convenio con la Universidad de Granada que garantiza que las intervenciones que se realizan estén basadas en la evidencia científica. Cruzan datos de los ejercicios y recomendaciones que se sugieren a cada usuario e investigan qué es más eficaz», indica.

El viaje de Fernández Caurel a tierras granadinas coincidió el día 16 con el pleno convocado en exclusiva por la oposición para pedir explicaciones sobre la gestión municipal que está desarrollando en todos los ámbitos el equipo de Gobierno de UPL en San Andrés. Su ausencia en la sesión plenaria cayó como una bomba. Ella justifica que era un viaje programado, que incluyó acudir a una gala solidaria el viernes día 17 «y que todas las preguntas que planteaban correspondían ala concejalía de Hacienda, a quien dejé al mando».

También remarca que «todos los desplazamientos, las comidas, el alojamiento y hasta los cafés que tomé lo pagué de mi bolsillo. No habrá facturas a nombre del Ayuntamiento».

