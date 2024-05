Igualdad se enfrenta a la Audiencia de León y busca recurrir la sentencia que alude a la cultura gitana para rebajar delitos sexuales

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El Gobierno estudia recurrir las sentencias que aluden a la cultura gitana para rebajar o absolver delitos sexuales, según ha asegurado este jueves la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Redondo ha señalado sobre las sentencias de la Audiencia de León y de Ciudad Real, que no son "ejemplares" y que "vulneran la jurisprudencia del Tribunal Supremo, vulneran los tratados internacionales suscritos por España y no tienen una interpretación sistemática acorde con la defensa y protección de los derechos del menor".

En esta misma línea, ha añadido que ha trasladado su preocupación a la Fiscal de Sala de la Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, para analizar si es posible recurrir las sentencias. "Nos preocupa enormemente, una niña de 12 años, sea gitana no lo sea, tenga la procedencia que tenga, no puede estar menos protegida que cualquier menor, no puede ser", ha recalcado.

En este sentido, la titular de Igualdad ha expuesto que las dos sentencias "adolecen de problemas jurídicos de interpretación de la norma", así como de una "absoluta sensibilidad". Además, ha denunciado "sesgo machista y racista" en ambas.

Igualmente, Redondo ha subrayado que "adolecen de una interpretación que no es la adecuada". Así, ha lamentado que no se han aplicado las normas internacionales suscritas por España, en concreto el Convenio de Estambul, que prohíbe "absolutamente" tener en cuenta la etnia y la raza de las menores para dictar sentencia, así como "una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico".

Asimismo, ha tildado las sentencias de "desprotectoras" y ha dicho que "mandan un mensaje tremendamente peligroso, que es un mensaje de abusar de cualquier menor porque sea de protección".

En concreto, la sentencia de León rebaja la pena a un condenado por violar a una menor gitana, quien tuvo tres embarazos. Sobre ella, Redondo ha apuntado que, si la niña está viviendo en un ambiente violento, es "evidente" que no se da el "libre consentimiento".

Respecto a la de Ciudad Real, en esta se absuelve a un hombre de 20 años de abuso sexual continuado a una niña de 12 años, a la que también dejó embarazada. Redondo ha destacado que la diferencia de edad es "muy importante". "No hay una proximidad en cuanto a la edad ni tampoco probablemente al desarrollo cognitivo. Son niñas muy pequeñas que están siendo sometidas a una situación muy, muy dura y muy difícil", ha recalcado. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos días.