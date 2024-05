"El PSOE es el mejor partido político de la historia de España", dice Zapatero

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado que el Partido Socialista es "el mejor partido político de la historia de España" y ha pronosticado el triunfo del PSOE en las elecciones del 9-J "porque somos el porvenir de Europa".

Zapatero ha encabezado el encuentro con la militancia socialista en el pabellón del colegio Luis Vives donde ha estado acompañado por la candidata a la eurocámara por el PSOE, Iratxe García, la exministra valenciana con vinculación indirecta a León, Leire Pajín y el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón.

Casi un cuarto de hora se demoró la entrada de la comitiva al recinto, con la concurrencia entregada, banderas socialistas en una mano, claveles en la otra. "Hoy hay ambiente de victoria del Partido Socialista en León y en España", sentenció Cendón en la bienvenida.

Pero no fue hasta el final cuando Zapatero tomó la palabra en la intervención central: "El mayor signo de felicidad es tener una alegría incesante y yo solo vengo a daros alegrías", dijo.

El PSOE "es el mejor partido político de la historia de España", porque "ahora España puede presentarse al mundo como un ejemplo de lucha contra la violencia de género y como un ejemplo de paz".

Zapatero tiene un gesto cariñoso con Iratxe García.MARÍA FUENTES

"No podemos permanecer impasibles con Palestina", aseguró. "Matar niños y niñas inocentes solo es defender la barbarie". Y eso no sirve en España "que defiende la paz como pocos países y se planta contra esa inmensa tragedia que es la guerra", parafraseó de Pablo Iglesias.

"La memoria histórica solo será real cuando se haya identificado a la última víctima en nuestras cunetas", dijo. "Eso es el Partido Socialista, la lealtad". Por eso "hemos sido leales a Europa, en el gobierno y en la oposición. España necesita Europa y Europa a España. El primer plan Marshall lo planteó Pedro Sánchez que consiguió un plan de 700.000 millones para modernizar Europa", rememoró.

"¿Patriotas? Patriota es defender siempre a España, no solo cuando están en el Gobierno", dijo de la derecha. "Hoy España es el cuarto país más atractivo para invertir, pero eso no lo vais a ver en los titulares", vituperó. "El récord de inversión y de empleo lo ha hecho Pedro Sánchez en España".

Hubo también para Feijóo: "Dijo ayer que la amnistía será el acta de defunción del PSOE. Lo que va a ser es el acta de la hipocresía de ellos, que hubieran pactado con los nacionalistas si hubieran podido".

"Puedo decir que fue con mi gobierno cuando acabó ETA, aunque hayan tenido que pasar diez o doce años para poder decirlo", señaló. "Se quejan de que nos endeudamos por Europa, pero no les molestó endeudarse por la banca".

Citó a Antonio Gamoneda: "Una patria es un país con justicia". Por eso "hace veinte años aprobamos la ley de igualdad" para que las mujeres "salieran a dar la cara y a rechazar la violencia de género".

Agradeció a Pajín que volviera a la vida pública "porque es leonesa y eso es ser noble". Fue "la mujer que más hizo por la cooperación en el mundo" y tuvo un detalle con Olegario Ramón "que no respondió a la agresión de la extrema derecha".

Había criticado Cendón en el comienzo la irrupción en escena "de partidos que cuestionan Europa, la violencia de género y los fondos europeos". Lo mejor que le ha pasado a la provincia de León "ha sido tu gobierno, José Luis, con 4.000 millones de euros de inversión y el Incibe", dijo a Zapatero, envuelto en una salva de aplausos al calor del viento a favor del acto.

Leire Pajín tomó el relevo en la oratoria: "Es un mitin especial para mí porque vuelvo a la tierra de mis padres y porque no hay verano sin León", dijo.

Ensalzó a "la líder de los socialistas europeos" que ha sabido "negociar frente a los líderes de otros paises", dijo de Iratxe García. "Y ¿qué digo del presidente que me hizo conocer la política en mayúsculas y que me hizo ministra", dijo de Zapatero (más aplausos) "que me enseñó que España estaba siempre en el lado bueno de la historia".

"Europa ha sabido entender que había que apostar por la ciencia para tener las vacunas y para que los jóvenes puedan quedarse en su tierra, que es León", ensalzó. "Son las elecciones más importantes para no destruir Europa. Pedro Sánchez lo ha evitado porque la Europa del futuro solo puede ser de la paz y de la igualdad de oportunidades". Cerró con una soflama: "Son muchas las razones para movilizarnos. ¡A ganar! ¡Adelante!"

Iratxe García se manifestó emocionada de estar en León: "Es una de estas oportunidades que te dan las campañas", reconoció. "Es un regalo compartir el acto con Leire, con José Luis y con Javier pero es más importante lo que nos queda por hacer".

La crisis de los hombres de negro "trajo mucho sufrimiento desde la derecha". Pero "nosotros hemos querido apostar por la esperanza", dijo la candidata. "Hemos gestionado la excepción ibérica que ha ahorrado a nuestros habitantes 5.000 millones de euros".

El discurso de la candidata, el más sosegado, se detuvo en el progresismo "con esos ejemplos de paz de Zapatero, de igualdad de hombres y mujeres y a pesar de que el vicepresidente de la Junta diga que nos invita a las mujeres a entrar en el mercado laboral. ¡No nos invita nadie, nos lo hemos ganado nosotras!"