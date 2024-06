León reclama que los fondos europeos se utilicen para impulsar un tejido industrial más fuerte

Publicado por Ángel Fraguas / M. á. Tranca y Pablo Rioja León Verificado por Creado: Actualizado:

Fele «No podemos seguir esperando y viendo cómo hay territorios a dos velocidades»

Cámara de Comercio «León es polo logístico, biofarmacéutico y tecnológico sin olvidar el sector agroalimentario»

CEL «El transporte y la logística a través del Corredor Atlántico son dos ejes básicos»

Un León «más fuerte». Eso es lo que reivindican tanto la Fele, la Cámara de Comercio, el CEL y los principales sindicatos, que aúnan esfuerzos para que los fondos europeos se inviertan en construir un tejido empresarial adaptado a los nuevos tiempos, de futuro y consistente en «una provincia que se está quedando demasiado atrás», tal y como consideran los principales representantes de la sociedad. Por ello insisten en que las elecciones de este domingo son «capitales». «Hay que votar en masa».

FELE

c «León necesita apoyo para crear un ecosistema que atraiga y retenga talento». El presidente de la Fele, Juan María Vallejo, por lo que se refiere a infraestructuras advierte que «debemos de seguir insistiendo en la mejora de las infraestructuras de transporte, tanto a nivel de carreteras como de ferrocarriles, para facilitar el acceso y la logística de las empresas locales con el resto del país y de Europa. Esto incluye la finalización de proyectos pendientes y el desarrollo definitivo del Corredor Atlántico. No podemos seguir esperando y viendo cómo hay territorios a dos velocidades». Y lo explica: «Mientras unos ven realidades y hechos, otros seguimos esperando a proyectos plasmados en un papel. En este sentido, todavía esperamos para conocer al detalle el Plan Director del Corredor Atlántico y poder participar con nuestras aportaciones».

A continuación, Juan María Vallejo, cree fundamental la digitalización de las empresas y de las administraciones públicas. «Ello ayudaría a reducir la brecha digital y a fomentar la competitividad de las empresas leonesas para que amplíen sus operaciones en nuevos mercados. Actualmente, los datos y la inteligencia artificial (IA) está en el núcleo de la transformación empresarial. En León tenemos un fuerte ecosistema empresarial que apuesta por la ciberseguridad por lo que cualquier legislación sobre IA, ciberseguridad o manejo de datos tendrá una fuerte repercusión en nuestras empresas», afirma. Enseguida lo razona: «Fomentar la confianza en la IA y en las nuevas tecnologías mediante prácticas de gobernanza eficaces debe seguir siendo una prioridad para los responsables políticos europeos. Las normativas deben ser adaptables y estar preparadas para las necesidades del tejido empresarial».

«Los fondos europeos que deben estar destinados principalmente a esa innovación y digitalización como palanca para el emprendimiento. León necesita apoyo para crear un ecosistema que atraiga y retenga talento por lo que no podemos permitir que los fondos europeos vayan a las administraciones públicas y solo a grandes empresas. Todo el tejido empresarial debe tener la oportunidad de aprovecharse de ellos, por eso es tan importante que haya una verdadera apuesta por las pymes y esos fondos lleguen incluso a las compañías de menor tamaño y que conforman el 98% de nuestro tejido empresarial», señala Juan María Vallejo.

«Debido precisamente a esa composición de nuestro tejido empresarial es importante también que en Europa se aplique el principio ‘Think Small First’ (pensar primero en pequeño) a la hora de legislar, analizando el impacto que pueden tener las futuras normas sobre las Pymes que son las que sustentan nuestra economía.

En cuanto a la importancia de la elección de representantes «tienen que estar comprometidos con los intereses de León. Significa mayor influencia para asegurar una mejor asignación de fondos europeos para proyectos locales y desarrollo de políticas que impactan directamente en la economía provincial como el comercio, el empleo o la agricultura. También para combatir la despoblación, que es uno de los principales retos que tiene la provincia y que necesita de una unidad de acción desde todos los niveles políticos, sociales y económicos de forma urgente».

Por lo que respecta a los sectores en los que debería invertir Europa para revitalizar León, Juan María Vallejo, expresa que uno de los pilares económicos de León «es el agroalimentario y por ello se hacen imprescindibles programas de innovación que mejoren su competitividad, así como una reducción de burocracia y mayor agilidad administrativa. Como comentaba antes, hay que consolidar la digitalización empresarial. Por suerte, en León contamos con un buen caldo de cultivo en lo que se refiere a empresas de base tecnológica y en ciberseguridad. Fomentar la creación de un hub tecnológico en León, invirtiendo en parques tecnológicos, incubadoras de startups y centros de investigación sería una apuesta de futuro para la atracción de talento y nuevas inversiones», concluye.

CÁMARA DE COMERCIO

c «Europa debe regular la Inteligencia Artificial y que los fondos europeos se apliquen en el mundo empresarial». Para el presidente de la Cámara de Comercio de León, Javier Vega, resulta imprescindible «aumentar la inversión para nuestra provincia de fondos europeos para el desarrollo y mejora de las infraestructuras que permitan fortalecer actividades tractoras de nuestra economía», señala.

En cuanto a la importancia que tienen estas elecciones para León, desde la Cámara de Comercio subrayan que «si las decisiones que se toman en la Unión Europea afectan a nuestro día a día, debemos decidir quiénes nos representa. Es de suma importancia para el conjunto de los ciudadanos». «La Unión Europea fija el marco regulatorio en sectores en los que son vitales para nuestra economía provincial: comercio, agricultura, energía, turismo y transportes entre otros. Para León y para el conjunto de los estados, para toda la Unión Europea, es de gran importancia la regulación y control de la Inteligencia artificial por lo que puede afectar a los ciudadanos y a la gestión empresarial».

Asimismo, «hay que seguir reclamando estrategias de empleo y formación que con la ayuda de la UE cubran las necesidades del mercado laboral». Finalmente, «asegurar la estabilidad de ese marco regulatorio garantiza la seguridad jurídica atrae la inversión promueve la innovación y la construcción de un verdadero ecosistema industrial europeo, el fortalecimiento del mercado único y del marco de las relaciones económicas con el exterior, o la garantía de un mercado laboral europeo eficiente».

Vega recuerda que León «es polo logístico, biofarmacéutico y tecnológico sin olvidarnos de la importancia del sector agroalimentario, el comercio local y el comercio exterior». «Recibir inversión en infraestructuras nos permitirá fortalecer los polos de atracción, nuestra economía, atraer y fijar población, además de facilitar el acceso de las pymes a los fondos europeos, bajo un estricto control y supervisión».

«Es obligado que los fondos europeos tengan una aplicación en el mundo empresarial. Igualmente es necesaria la inversión para desarrollar el Corredor del Atlántico Noroeste potenciando sostenibilidad social, económica y medioambiental», finaliza.

CEL

c «Hay que invertir en infraestructuras y en el sector primario, León está quedando en el furgón de cola». El presidente del Círculo Empresarial Leonés, Julio César Álvarez, recuerda que León tiene muchas necesidades. «Estamos quedando en el furgón de cola, no sólo por la pérdida de población e influencia, sino también porque los ejes de desarrollo parece que se alejan de la provincia y no podemos permitirlo. Han llegado y tendrán que llegar más fondos europeos, pero creemos que no se están aprovechando eficientemente para cambiar nuestro modelo productivo y hacer más competitivas nuestras empresas. Como prioridades, destacaríamos el transporte y la logística a través del Corredor Atlántico, inversiones ferroviarias que tendrían que solucionar el lazo del Manzanal y modernizar la línea León-Ponferrada».

Considera vitales las elecciones de este domingo. «Son unas elecciones decisivas para el futuro de León en las que deberían participar masivamente los ciudadanos y los empresarios porque nos jugamos mucho: quedar excluidos o integrados en las grandes redes de desarrollo europeo. Las grandes decisiones y políticas que se aplican en los países miembro nacen en Europa».

Por último, Álvarez cree que Europa debe invertir «especialmente en infraestructuras, en el sector primario (ganadería y agricultura) y en reindustrialización innovadora de zonas en decadencia demográfica y económica; y también en políticas efectivas para combatir la despoblación y dotar de mayores y mejores servicios al ámbito rural».

COMISIONES OBRERAS

c «Es esencial reforzar los derechos sociales y crear unas condiciones dignas para los trabajadores». La secretaria general de Comisiones Obreras en León, Elena Blasco, considera esenciales estos comicios y llama a la participación del los trabajadores «para evitar el avance de la derecha y la extrema derecha. Europa debe ir en la senda del progreso y solidaridad y si la extrema derecha vence todo eso quedará borrado». Para la sindicalista «lo que se está debatiendo ahora es poder encaminarnos a un trato más justo con empleos y sueldos acordes y no precarios. Por eso hay que reforzar los derechos sindicales, el diálogo social, trabajar de manera segura y acabar con el acoso laboral. Elementos todos ellos si también apuntamos a León, una provincia en la que el empleo no está en su mejor momento y que se acentúa con el problema poblacional que tenemos».

Por eso para Elena Blasco la legislación europea es tan importante porque luego tiene su traslación a los países miembros. «Es preciso desarrollar políticas sociales e inversiones, algo que la derecha y la extrema derecha niegan porque para ellos lo esencial es reducir impuestos. Y con eso el dinero para poder realizar esa faceta social se queda en agua de borrajas». Y añade, «León necesita una inversión importante para reindustrializarse, para fijar población y que los jóvenes con talento no se marchen de aquí».

La transición ambiental justa es otro apartado que recalca la secretaria general de CCOO en León. «Por eso hace falta una política pública relevante que permita el desarrollo de la economía y con ello que genere empleo, trabajo decente, regule los mercados y posibilite que esos sobrebeneficios empresariales también tengan destino para los trabajadores que son una parte importante de esa cadena y siempre los que pagan los platos rotos», resalta Elena Blasco.

UGT

c «León necesita un plan para evitar que esta tierra se encamine a un horizonte sin futuro». Enrique Reguero, secretario general de UGT en León, apunta a que «León necesita políticas más decididas y un mayor esfuerzo para una transición justa y que puedan corregir el desequilibrio de inversión que existe con esta tierra».

Para el sindicalista leonés esa recuperación anunciada «por los políticos es a día de hoy un espejismo. Un caso más sangrante es el de las cuencas mineras con esa anunciada transición justa que no llega y esas cuencas cada día adolecen más de un plan para dinamizarlas».

«León está a la cola en la tasa de actividad y a la cabeza en la pérdida de población. Y eso no se puede permitir porque supondrá el final de una tierra con posibilidades pero a la que se está abandonando». Por eso necesitamos desde Europa políticas que puedan ayudarnos y que luego se extiendan a los gobiernos nacional y autonómico. La salud, la educación ola mejora de derechos sociales deben ser prioritarias en este tipo de políticas. Y ahora no sucede eso».

Enrique apunta que «no puede ser que la clase trabajadora siempre esté expuesta y amenazada. Y más si la extrema derecha consigue poder en las instituciones. Porque todos sabemos que eso va a representar recortes de derechos y que entre otros los trabajadores, las mujeres o las clases vulnerables se vean aún más arrinconados».

«Por eso es importante que los representantes que salgan de esta provincia sean reivindicativos ante las instituciones europeas y no sólo ocupen un asiento».

Y entre esos apuntes que necesitan reivindicarse sitúa al Corredor Atlántico «fundamental para estar tierra a la que hay que posicionar como epicentro y como centro logístico del noroeste español. Eso Europa tiene que saberlo». Y también incluye a la Ruta de la Plata: «de las provincias con más pérdida de población las que incluye la Ruta de la Plata se llevan a palma, y entre ellas León. Por eso hay que establecer políticas serias y eficaces para revertir esa situación», apunta el secretario general de UGT en la provincia de León.