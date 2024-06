El colegio de La Palomera implora ayuda a Mañueco

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

«La Asociación de Madres y Padres del CEIP La Palomera en León, contactamos con usted para hacerle llegar la dolorosa situación que estamos viviendo, de la que suponemos es conocedor, ya que la hemos denunciado en los medios de comunicación reiteradamente y hemos organizado diferentes movilizaciones protagonizadas incluso por los propios niños y niñas». Así introduce la situación en la carta que el Ampa le remite al presidente de la Junta, con el fin de reivindicar las mejoras en la estructura del colegio. «Desde hace tiempo el edificio del colegio sufre graves deficiencias que se han ido acentuando en los últimos meses, y que en estas semanas se han agravado de forma considerable», añade la asociación de padres y madres ebn una carta que ha tomado cariz público, replicada en redes sociales desde el sitio digital del colegio. «Nuestros hijos e hijas de 3 a 6 años están conviviendo con grandes humedades, se han desprendido cascotes del techo (por suerte en un día festivo, por lo que no hubo que lamentar daños personales) hay grietas en las ventanas y en las paredes, por las que entran gran cantidad de hormigas, además hacen uso de unos baños que no reúnen los requisitos mínimos de salubridad, sinceramente algo que creemos no se puede consentir en un aula en el año 2024, y que por supuesto nuestros niños no se merecen.

Hemos mantenido una reunión con el director provincial de Educación de León, que nos trató con mucha amabilidad, pero lamentablemente no nos ofreció ninguna solución, los días pasan y la situación empeora, el periodo estival está próximo y es ahí donde deben acometerse las obras necesarias, que suponen una inversión mínima para el presupuesto de la Consejería».

Padres y Madres del colegio de la Palomera solicitan una reunión con el presiente de le Junta «junto con la Consejera de Educación, nos reciba para tratar el tema en una reunión presencial y que podamos explicarles todo con detalle, así como mostrarles las fotos y vídeos que tenemos de las instalaciones, donde nuestros hijos pasan la mayor parte del día». «También nos hemos reunido con el Ayuntamiento de León que nos remite a la Junta de Castilla y León, y La Junta al Ayuntamiento, y mientras, nuestros niños sufren la dejadez de ambas administraciones, que se pasan la pelota de una a otra, algo que consideramos es totalmente intolerable».