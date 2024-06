Tamames: «La moción de Vox fue el acontecimiento político más visto»

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Ramón Tamames regresa a León para presentar sus últimas obras, publicadas por Erasmus ediciones (20.00 horas, en el Liceo del Museo Egipcio, en el Palacio de Gaviria). Tamames exhibe un curriculum brillante en la creación de ensayos, dilatado como economista, político, analista, observador. En una de las últimas veces en la capital leonesa, invocó a Ortega y Gasset para simplificar le relevancia de Europa en España. «El problema es España y la solución es Europa». ¿Y ahora? «Ahora han cambiado mucho las cosas», reflexiona sobre la cita aquella, que se encuadró en una jornada de debate sobre el filósofo y relevante político español del siglo XX. «Ortega hablaba de la defensa de la unidad de Europa, garantía para que España resolviera mejor sus problemas; era una época en la que había indicios para crear una federación, una época en la que aún se creía estar a tiempo de evitar la confrontación. Pero estimo que la pertenencia a Europa es positiva para España. Con Europa no será posible que ocurran cosas como en Cuba o en Nicaragua».

Tamames aborda un resumen somero sobre el desarrollo de la campaña de las elecciones europeas, que observa en mitad del ruido mediático y político que coincide con este momento en el que se prepara la renovación de cargos electos en Parlamento de Estrasburgo. «Se habla poco de Europa; reinan otros temas, el de la esposa del presidente del Gobierno; predominan más los ataques por las posiciones políticas, por las críticas y rivalidades, que por lo que hace Europa por los ciudadanos. Se habla de la amnistía, que interesa a los delincuentes que se la han sacado del forro, pero que no tiene nada que ver con la democracia ni con la Constitución. De hecho, rompe la respuesta a los delitos de malversación y sedición. No deja de ser un triste acontecer en la política, además de resultar penosa y delictiva. El Tribunal Constitucional tendría que estar ya sobre este asunto ...», reflexiona el economista al hilo de la cascada de fricciones que asaltan al ciudadano desde la escena política. «Es que en España no se debate otra cosa que lo relativo a la dependencia personal; se discute para sacar adelante posiciones con una que quiere salirse de España, con otro que también quiere romper con España».

Tamames cuestiona ese contenido que se le concede al debate político, que tiene poco o nada que ver con la mejora de la vida de la gente, el estado del bienestar. «No se habla de estas cuestiones, que son las que realmente importan a la población».

Hace una excepción, para destacar las propuestas que realiza la vicepresidenta segunda del Gobierno. «Yolanda Díaz es la única que introduce en el debate y en las propuestas los temas de alcance social, aunque luego no tenga respaldo y apoyo para llevarlos a cabo. Eso no significa que vaya a votar por Yolanda Díaz», resuelve el economista con una carrera política por detrás que le aporta una posición de conocimiento y visión de la gestión política en España como muy pocos pueden tener. Así, aconseja afrontar los avances con lucha por los derechos sociales, no con donaciones».

Tamames llegó a participan en las negociaciones de los Pactos de la Moncloa. Resulta complicado que le sorprenda cualquier avatar político sobrevenido en el panorama nacional. El bastión de su trayectoria justifica una personalidad conocida entre la opinión pública; aunque Tamames es mediático desde su intervención como candidato en la moción de censura de Vox al gobierno de Sánchez. «Aquel evento tuvo el mayor seguimiento de un hecho político en televisión; lo vieron 12 millones de espectadores, que es más de los que me han visto en toda mi vida», resuelve sobre aquel acontecimiento que le reprocha sin disimulo una parte relevante de la izquierda. «Lo hice con libertad, y dije con libertad lo que pensaba; libre, para decir lo que quería. Luego, no dieron oportunidad a un planteamiento más general, que podría haber tenido recorrido», rememora ahora Tamames, en el recuerdo de que tanto PP como Cs no votaron aquella moción, y ahora el PP dice que va a hacer una moción de censura, aunque no sé si será un bulo», ironiza.