Insud Pharma lidera la farmacéutica semipública que impulsa Morant

Publicado por p. infiesta León Verificado por Creado: Actualizado:

Terapias asequibles La idea del Gobierno central de la que se puede beneficiar León es de fabricar medicinas baratas

Lucas Sigman, el conocido CEO de Insud Pharma (antiguo Grupo Chemo), que dispone de tres plantas en León con casi 800 trabajadores, es el nuevo presidente de la farmacéutica semipública que impulsa la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, junto con el grupo Rovi. El Gobierno posee el 49% del laboratorio público-privado, mientras que Rovi e Insud Pharma tienen un 25,5% cada una y la terna debe desembolsar 74,86 millones. La esperanza se cierne sobre la provincia ya que la nueva macro empresa aspira a generar sus propias moléculas en una fábrica también propia y, aunque el plan estratégico no está concluido, podría ubicarse aprovechando las sinergias de las plantas que ya posee Insud Pharma (una veintena, tres de ellas en León, mientras Rovi posee cuatro centros de producción). La farmacéutica de España se ha bautizado como Terafront Farmatech, desarrollará medicamentos y terapias avanzadas. Actualmente, se está haciendo una selección de moléculas susceptibles para producirse industrialmente y facilitarlas a un precio «competitivo» porque son tratamientos «muy costosos, muchas veces inasumibles por los sistemas públicos de salud», según la ministra. La fecha prevista para lanzar las dos primeras terapias al mercado es 2027. Sin embargo, no han trascendido las patologías a las que irán dirigidas. Desde el polígono de Villaquilambre, Insud Pharma ha convertido en un referente mundial los productos anticonceptivos, hormonales y de salud femeninos que crea en la planta de León Pharma. La compañía inició su andadura en ese municipio metropolitano hace diecinueve años, con una inversión inicial de 17 millones y una treintena de empleados, gracias a la enorme parcela que les cedió la junta vecinal de Nava de 47.000 metros cuadrados, con quien firmaron en 2019 la compra de otras 11 hectáreas y hace dos meses selló la ampliación del vivero. En el polígono también está Farmalán, inaugurada en 2017, y fuera de él Maxbience, abierta en 2015. Es una compañía biotecnológica especializada en el desarrollo de biosimilares, en concreto, anticuerpos monoclonales, que fue la primera planta con tecnología Single Use de España dedicada al desarrollo de estos medicamentos.