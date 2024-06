Ester Muñoz considera que la ministra de Sanidad será culpable de la emergencia sanitaria que puede provocar la falta de médicos en León

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La presidenta provincial y vicesecretaria de Sanidad y Educación, Ester Muñoz, interpeló esta mañana a la ministra de Sanidad, Mónica García, en el Congreso de los Diputados y considera que “será la culpable” de la posible ‘emergencia sanitaria’ que se vivirá en la provincia de León por la falta de médicos el próximo verano.

En su intervención, recriminó a la ministra que “es consciente de la situación de vamos a vivir este verano y de lo que le están pidiendo los consejeros de Sanidad” de las diferentes comunidades autónomas ante el cierre de 116 camas anunciadas por la Junta de Castilla y León en el Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) y el Hospital del Bierzo por la falta de facultativos.

“Este país”, incidió, “no se puede permitir una ministra de Sanidad que asegure no tener competencias ante el cierre de centros sanitarios, hospitales y camas este verano por la falta de médicos”, insistió Muñoz, quien alegó que “si va a decir que no tiene competencias y que todas son de las comunidades, no necesitamos una ministra de Sanidad”.

“Sabe lo que es tener un consultorio en el que un medico se va a coger la baja y no contar con otro que le sustituya”, preguntó la presidenta provincial a la ministra de Sanidad, al tiempo que le acusó de que “no ha gestionado nunca nada, solo sabe de camisetas y pancartas”.