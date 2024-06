La caída de asesinatos desvía las labores de Criminalística hacia los 50 suicidios anuales

El Laboratorio de Criminalística de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil dedica buena parte de sus esfuerzos científicos al esclarecimiento de las circunstancias en las que se produce el medio centenar de suicidios que cada año registra León. Lo hace así en virtud de la caída que registran homicidios y asesinatos, que en los últimos años han caído de forma exponencial y obligan a modificar los patrones de trabajo de la Benemérita en este campo.

La prueba de detección de huellas es un clásico.MARÍA FUENTES

La labor consiste en determinar si un crimen se ha tratado de disimular bajo la apariencia de un suicidio., «Un ahorcamiento es incontestable, no es fácil mover un cadáver a pulso y ahí apenas hay vuelta atrás».

Tres personas componen este equipo, dirigido por el sargento primero Ángel Ruiz, curtido en la experiencia por el paso de los años. La labor de la Policía Científica de la Comandancia de León es notable en ese aspecto.

Las dependencias de la unidad se encuentran en las instalaciones de Fernández Ladreda. El 95% de los 15.000 kilómetros cuadrados de la provincia son jurisdicción de la Guardia Civil, que es ajena a cuatro grandes núcleos de población: León, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo y Astorga. «Nosotros cubrimos más extensión pero menos población», señala Ruiz.

El material de la unidad es variopinto. MARÍA FUENTES

MUCHO MATERIAL

Los miembros del equipo disponen de una compleja lista de materiales y herramientas. «Nos dedicamos solamente a delitos graves y a inspecciones oculares». La despoblación solo tiene una parte positiva: «Por no quedar ya no nos van quedando ni problemas». Atienden básicamente levantamientos de cadáveres, robos, ataques al patrimonio y al orden socioeconómico, sobre todo robos. «Llevamos una racha en la que apenas hay un homicidio al año, fundamentalmente los dolosos». También los hay imprudentes, accidentales, deportivos... La carga de trabajo se ha centrado en los últimos años en los episodios autolíticos «aunque la mayor parte de las veces no trasciende».

Identificación de municiones.MARÍA FUENTES

El material de que se dispone es muy variopinto. Focos de luz con diferentes rangos de frecuencia para analizar fibras, fluidos orgánicos y espectros que van de 300 a 700 nanómetros. Hay filtros barrera... Los haces de luz actúan sobre una sustancia y ofrecen resultados.

ACREDITACIONES

Las conclusiones que presenta Criminalística en los juicios no se aceptan simplemente como dogmas de fe. Han de ir supervisados por las acreditaciones de dos especialistas, un director técnico que acredita la calidad y un jefe de departamento en Madrid que se hacen cargo de los informes. Incluso las autoridades de otros países validan las conclusiones.

Huellas cotejadas pasan al archivo.MARÍA FUENTES

Los adhesivos permiten trasladar las huellas.MARÍA FUENTES

Banco de datos El Sistema Automático de Identificación Dactilar es ‘la joya de la corona’ para la Guardia Civil

La garantía de la cadena de custodia tiene que ser firme en cualquier momento. Numerosa documentación jalona informes de estas características. Hay alrededor de cien informes periciales cada año y una extensa labor formativa que hace que en los puestos rurales, los agentes pasen al menos dos veces al año a actualizar conocimientos para que todos los guardias de la provincia sepan qué hacer. «Puedes tener un accidente en una pizarrera de La Braña y un accidente deportivo en el mismo día y te lleva a lo mejor hasta cinco horas de desplazamiento en verano. En invierno con la nieve no puedes pasar», explica el sargento primero.

Ángel Ruiz es el sargento primero responsable de la unidad.MARÍA FUENTES

Hay simulacros aéreos para trabajar situaciones con los forenses, en comunión con Policía Civil y Policía Científica a los que se unen los forenses para ensayar qué hacer en casos de víctimas múltiples.