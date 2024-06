El Ayuntamiento tiene parado el mini Amazon leonés tras invertir 3,9 M de fondos europeos

El plan para la creación del mini Amazon leonés dormita en un almacén de Mercaleón. Después de 3.976.150 euros invertidos en robotizar un almacén, desarrollar un centro de control logístico para la optimización de las rutas y crear una web de venta para los productores y comerciantes leoneses espera desde que se entregó el paquete en diciembre a que el Ayuntamiento de León decida al fin cómo lo pone en marcha. No lo sabe todavía, después de que el socio de Mercaleón, la empresa estatal Mercasa, se negara a que la entidad pública lo gestionara y no termine de cerrarse el acuerdo con la Diputación para que sirva como herramienta de proyección de la marca Productos de León.

Pero todo ese objetivo no pasa por el momento del papel, a pesar de que haya que dar justificación a la UE de que los fondos recibidos cumplen con la finalidad que los avaló. No hay movimiento alguno, ni siquiera para las tres furgonetas eléctricas pensadas para el transporte de última milla que aguardan en el almacén junto a los puntos de recarga. La «modernización de la infraestructura física, mejora de los servicios que se prestan en los mercados municipales y actuaciones de apoyo a la transformación digital de la gestión, optimización del stock y distribución del comercio minorista de León», apenas supera el enunciado en el que se esconde que las herramientas no sirven para nada si no se cierra el modelo de funcionamiento en el que se afine quién lo controla, cómo se estructura el personal y qué empresa se encarga del reparto de las mercancías.

El esquema estaba predefinido desde que hace ya dos mandatos Mercaleón empezó a pensar en la estrategia con la que promover un centro logístico propio. Aunque, después de que se consiguiera la financiación con cargo a los fondos europeos, Mercasa, que apenas tiene el 36,25% del accionariado total, se descolgó con el rechazo a un modelo que, en cambio, desarrolla en otras sociedades como Mercazaragoza.

La negativa mantenida por Mercasa hizo que se optara por que Mercaleón quedara sólo como arrendatario del almacén robotizado. El Ayuntamiento de León abona un alquiler de apenas 600 euros por los 288 metros cuadrados en los que se instalaron los equipos tecnológicos, pero no cuenta con personal propio para poder gestionar las instalaciones que desde el principio se pensaron para los Productos de León que gestiona la institución provincial.

La Diputación aparece como el socio natural para dar funcionalidad a las instalaciones. Pese a que en un primer momento los productores de la marca Productos de León se mostraron reacios, en la última visita a las instalaciones ya más de un centenar de los casi doscientos negocios mostraron su disposición a participar. El convencimiento llegó después de que vieran cómo el almacén robotizado servirá para que puedan tener allí su stock y, desde el centro logístico, por medio de la herramienta de pedidos y seguimiento, se puedan canalizar mejor las ventas. La factura, como se les explicó, será inferior tanto para ellos como para el cliente, dado que no se imputarán en cada venta los costes de tener que ir a recoger la mercancía a su origen.

Esta ventaja acaba con el problema que se ha encontrado la Diputación con su tienda online . Los costes de tener que ir, por ejemplo, a recoger una botella de vino en el Bierzo y un queso en Valdeón hacen que los precios pierdan competitividad y las ventas no están en los niveles que se esperaba. Pero además les permitirán rescindir el actual contrato, que ronda los 200.000 euros con la empresa que lleva este market place , Proconsi, dado que el proyecto logrado con fondos europeos ya incluye uno propio.

La herramienta la desarrolló también Proconsi. La empresa leonesa se hizo también con el contrato para este «market place del comercio minorista», valorado en 414.178,98 euros. Pero además, figura en la Unión Temporal de Empresas (UTE) que se hizo con el segundo lote del proyecto global, cifrado en 3.037.972,41 euros, en el que entran el almacén robotizado y la gestión del stock, junto a otras dos sociedades privadas: Seys Medioambiente, que tiene además el millonario contrato de privatización del mantenimiento de la ciudad por el que recibe 4,2 millones anuales del Ayuntamiento de León, y Delcom Logística, la compañía que lleva la distribución de Amazon en territorio leonés. Como complemento, la parte de los vehículos eléctricos, que supone 135.800 euros por las tres furgonetas, se la quedó Savher Comercial.

Las negociaciones entre el Ayuntamiento de León y la Diputación se centran ahora en definir el convenio de funcionamiento del almacén robotizado, la plataforma logística y la tienda online. No entra en cambio en los planes de los rectores del Palacio de los Guzmanes, como pretendía el consistorio, hacerse también con el transporte de última milla con las furgonetas eléctricas que se asociaba además a la gestión del mercado del Conde Luna como punto de referencia de Productos de León.

Si no avanza de manera satisfactoria el acuerdo, no se cierra tampoco el Ayuntamiento de León a sacar un contrato externo. Una empresa privada, como el propio operador de Amazon o de otras grandes superficies, podría quedaría quedarse con la gestión después de los 3,9 millones de inversión pública. Aunque la idea principal pasa tan sólo por tener que contratar el transporte de las mercancías y quedarse con el mando de las instalaciones con la Diputación como aliado.

El problema radica en cómo ejercer esta gestión de la infraestructura, que no se limita a un almacén robotizado, sino que necesita todo un control de rutas y seguimiento que se apoyaría en las herramientas ya entregadas por las empresas. En este punto, el reciente cambio de dirección en la presidencia de Mercasa podría favorecer que se replantease incluso la entrada de Mercaleón como gestor. La vuelta al plan original acabaría con el vacío que genera que, después de invertir 3,9 millones de euros de dinero público, no se sepa qué hacer con el mino Amazon leonés.