La moción leonesista retrata a los partidos en la Diputación: el triunfo de León sin Castilla en siete claves

La moción que habla del "leonesismo útil" la firma el portavoz del PP en la Diputación. El texto no coincide con el que David Fernández ya votó a favor en su ayuntamiento, Valverde de la Virgen, en el mandato pasado para reclamar la Autonomía Leonesa. Entonces, el regidor, que se pasó al PP en 2007, después de ocho años como primer edil con UPL, abanderó en el Pleno la iniciativa, que ya habían registrado antes los leonesistas, en la que se citaba "la Constitución española ampara a todos los concejales en sus derechos a la libertad de pensamiento y conciencia", además de que citaba la "libertad de opinión y expresión" para representar "la voluntad de los vecinos". Otros dos diputados del PP también votaron la moción de la Autonomía Leonesa. El alcalde de Valdelugueros, Emilio Orejas, se abstuvo, pero sus compañeros votaron a fravor y salió adelante el texto. El mismo resultado se dio en Valderrueda, donde el regidor, Esteban González, también optó por la abstención. ​En el PP hubo concejales en 25 ayuntamientos que votaron a favor de la Autonomía Leonesa, pese a las amenazas de las direcciones provincial y autonómica. En Boñar, el número dos en la comunidad, Francisco Vázquez, incluso incluso quiso hacer firmar a los concejales a posteriori un documento en el que argumentaban que no sabían lo que había votado, pero se negaron.

Nuria Rubio y Javier Alfonso Cendón.Ramiro

El PSOE da ahora "libertad de voto" pero sin salirse de Castilla

En el pasasdo mandato, la moción no llegó al Palacioo de los Guzmanes. El fallecido Matías Llorente, entonces diputado leonesista, la aprobó en su ayuntamiento, Cabreros del Río, pero explicó que no había "tempero" para debatirla en Diputación. Esta vez, la UPL lo metió como condición para reeditar el pacto de gobierno, después de fijar como línea roja que no podía continuar como presidente Eduardo Morán.

Ahora, el texto llega con Gerrado Álvarez Courel como mandatario. Pero quien marca la postura no cambia. La dirección provincial, que hace tres años y medio presionó a los concejales de los pueblos al principio, hasta que se vio incapaz de taponar la grieta, defiende esta vez "la libertad de voto respecto a las mociones relacionadas con la autonomía de nuestra provincia o de la Región Leonesa". "Creemos que este es un tema profundamente personal y debe ser abordado desde la individualidad de cada representante", concede el líder del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón.

En su argumentación, los socialistas apostillan que "apoyar mociones que reflejen el descontento es una forma de expresar" su "hartazgo y la necesidad de un cambio". Aunque el socialista admite que presentan "un proyecto sólido y con visión de futuro para Castilla y León", donde buscan que "todas las provincias progresen al mismo ritmo". "Continuaremos trabajando para que León y el resto de provincias de Castilla y León puedan disfrutar de un desarrollo equilibrado y sostenido, asegurando un futuro mejor para todos", expuso al ser preguntado si apoyan una comunidad de León al margen de Castilla.