«Mi mejor recuerdo del torneo es cuando jugué contra Karpov»

—¿Qué recuerdo mantienes de las anteriores participaciones en el Magistral?

—He jugado unas cuantas veces el Magistal de León, incluso me proclame vencedor en el año 1996. Sin embargo, mis mejores recuerdos fueron la primera vez que jugué en el año 1993 porque aquel fue mi primer Supertorneo y la primera vez que me enfrenté contra un entonces ex campeón del Mundo, concretamente Anatoly Karpov. Y obviamente el match contra Kasparov en el año 1998 fue muy excitante aunque al final perdí en el desempate.

—Una de las partidas más históricas del torneo fue el duelo ante Kasparov. ¿Fue ese tu mejor momento en tu carrera?

—No. Obviamente ganar el Campeonato del Mundo en San Luis en 2005 es lo más a lo que uno puede aspirar.

— ¿Cómo es tu momento y qué objetivos tienes?

—Ya soy un veterano. No es que no pueda competir a un alto nivel, pero creo que simplemente hay que dejar paso. Hoy en día hay muchos jóvenes de gran talento y con muchas ganas. Cada jugador tiene sus propias prioridades. Uno se tiene que preguntar cuantas horas al día estaría dispuesto a trabajar para ganar por ejemplo 10 puntos del ranking y avanzar un par de puestos en la lista. En mi caso cada vez menos.

—¿Qué opinión tienes de los jugadores que participan este año?

—A Anand no hace falta ni presentarle. Jaime es el ganador de la última edición y también campeón de Europa en Ajedrez Rápido. Y a Erigaisi no le he visto nunca en persona. Sin embargo si he seguido sus partidas. Es muy joven y súper creativo y tiene gran talento.

—¿Qué opinas de la situación actual del ajedrez mundial?

—Es una situación muy dispar. Hay países donde el ajedrez ha ganado mucha popularidad en los últimos años. Por ejemplo Uzbekistán, India. Pero China ahora tiene los campeones del mundo tanto femenino como masculino y yo no veo gran boom. Y también hay muchos países con una población enorme donde el ajedrez prácticamente no existe.