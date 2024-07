Génova insiste en que si los leoneses “votan al PP mayoritariamente” es porque no quieren la Autonomía

Lo avisó este pasado fin de semana la presidenta provincial del PP, Ester Muñoz, al sentenciar que quien vota al PP sabe que vota en contra de la Autonomía Leonesa. Pero por si no había quedado claro, la vicesecretaria de Organización nacional de la formación, Carmen Fúnez, insistió este miércoles en que "si los leoneses votan mayoritariamente al PP, que "no lleva en sus programas esta cuestión", es porque no quieren la Autonomía Leonesa.

En el prólogo del comité provincial del PP, celebrado este miércoles en la sala Región Leonesa del Instituto Leonés de Cultura (ILC).

Fúnez descartó que su partido se plantee hacer una consulta a ma militancia sobre si quieren la autonomía, como anunció el secretario autonómico de los socialistas, Luis Tudanca, que se plantean en el PSOE. No lo harán los populares porque "dentro del PP no existe ese debate", como se vio en la Diputación, donde junto a Vox votaron en contra, frente a los apoyos de UPL y PSOE.

No lo hay, como apostilló la vicesecretaria de Organización de Feijóo porque tienen "en cuenta una cosa absolutamente clara". "Hace unos años tuvimos unas elecciones autonómicas donde llevamos un programa que fue ratificado por la mayoría de los castellanos y leoneses donde esa cuestión no se sometió a votación; en las elecciones generales, tampoco aparecía en el programa, y en las elecciones municipales tampoco llevábamos nada en nuestros puntos", resolvió la diputada nacional por Ciudad Real.

La dirigente popular se enrocó en la falta de debate interno, pese a que en 25 de los ayuntamientos donde se votó la moción de la Autonomía Leonesa la apoyaron concejales del PP e, incluso, pese a las declaraciones de su portavoz en Diputación, David Fernández, quien afirmó apoyarla, aunque votó en contra. Nada de eso importa, enmendó Fúnez por "ese punto no es un reto de futuro del PP, porque así nos lo han hecho saber la mayoría de los leoneses en las últimas elecciones; vamos, en todos los comicios electorales", expuso, sin darse cuenta de que en las últimas autonómica la formación más votada en León fue el PSOE, después del retroceso de los populares y con la UPL muy cerca.

Dentro de este razonamiento, Fúnez apuntó que en el PP "los programas electorales son el compromiso con los ciudadanos". "Y en nuestro programa tenemos muy claro cuáles son nuestras prioridades y en qué asuntos tenemos que hacer la cara por los ciudadanos, siempre, siempre, respetando el sentimiento de pertenencia a una tierra y, desde luego, el respeto a una historia, como es la que tiene esta provincia y esta comunidad autónoma".

Frente a su cierre de filas, Fúnez incidió en que "quizá el eecretario general del PSOE en esta comunidad tiene un problema de definición de proyecto político para los castellanos y leoneses", mientras que "el PP no lo tiene". "Le pido al PSOE que intente en otras sus problemas internos a toda la sociedad española, que asuman la falta de definición de proyecto político que tienen. Lo que tendrían que hacer es irse a las calles de los pueblos, de las ciudades, de las comarcas, a todos los rincones de esta tierra y escuchar verdaderamente lo que piensan, lo que sienten y a lo que aspiran, y posiblemente dejarían de plantear estas cuestiones", recalcó, en referencia a la Autonomía Leonesa que evitó nombrar por su nombre durante toda la comparecencias.

Sin más consideraciones, Fúnez se aprestó a entrar en el comité provincial en el que ya le esperaban diputados, senadores, alcaldes, concejales y militantes. "Venimos a construir y construir es poner en valores esos resultados que hemos obtenido en las elecciones gallegas, en las vascas, en las europeas y en las generales, plantearnos esos retos de futuro", concedió, acompañada por la presidenta provincial, Ester Múñoz, y el secretario genaral autonómico, Francisco Vázquez.