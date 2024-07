Las comarcas reclaman flexibilidad normativa para impulsar los deportes como atractivo turístico

El turismo activo se ha colocado en los últimos años como preferencia de miles de visitantes cada año, y León ofrece en sus distintas comarcas una diversidad importante de propuestas que buscan cómo avanzar y especializarse. Se trata además de actividades que atraen a un turista de alto nivel adquisitivo y que realiza un gasto destacado en visitas y gastronomía, por lo que supone una herramienta fundamental para desarrollar actividad económica y mantener población en la zona rural de León.

Los alcaldes que han participado en la mesa redonda sobre 'El deporte como atractivo turístico', del IV Congreso de Turismo Diario de León, han reclamado sin embargo mayor flexibilidad de administraciones e instituciones a la hora de facilitar las condiciones que animen la inversión privada para impulsar estas iniciativas.

El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, ha indicado que el premio de motociclismo es uno de los momentos estrella del año en el ámbito deportivo, pero también turístico. "Es la mayor concentración de personas en un evento deportico de Castilla y León, y cada año va ganando peso. Sin embargo es complicado saber gestionarlo, y es importante no morir de éxito".

Carrera ha destacado que en el turismo cada vez se pide más "una experiencia que no sea masiva, y hay que saber combinar estas demandas". La repercusión económica de este evento se deja notar en La Bañeza y en toda la provincia, "es un turista con nivel. Supone la llegada de 5 ó 6 millones de euros de inyección económica en esos días, y cada vez se está profesionalizando más".

El alcalde ha recordado que en la localidad se celebran también el campeonato de Castilla y León de Kárate, campus deportivos o la vuelta ciclista de montaña a León. "La gente busca nuevas experiencias y el deporte está muy implicado con estas sensaciones. Se trata con todo esto de desestacionalizar, y que genere actividad económica".

Por otro lado, ha destacado que "siempre hemos sido un referente en la pesca, con subcampeones del mundo. Y ese es un turismo que proporciona un gran retorno económico. Desde el Ayuntamiento promovemos, difundimos y organizamos, pero es importante adecuar la legislación, por ejemplo de los ríos con el deporte del piragüismo. No se trata de que sea laxa, sino más clara para poder desarrollar nuevos". El Ayuntamiento trata de recuperar el descenso de piraguas.

"También intentamos mantener infraestructuras que permitan seguir acogiendo eventos de este tipo, para que los organizadores nos elijan como sede de las competiciones que realizan. Si pudiéramos acceder a líneas de financiación, como los fondos europeos que ahora están llegando y a menudo quedan desiertos, llegarían a la economía real. Y con ello a la mejora de la sociedad", ha concluido Javier Carrera.

Por su parte el alcalde de Boñar, Pepe Villa, ha puesto de relieve que la lucha leonesa y los deportes autóctonos son uno de los grandes potenciales turísticos de la comarca, pero suponen también una apuesta por mantener las tradiciones.

"Somos el único municipio que celebra dos corros, en San Roque y El Pilar, las fechas en las que recibimos mayor número de visitantes. Queremos seguir apostando por estos deportes, no olvidar de dónde venimos, el deporte autóctono, también el bolo leonés". Ha indicado sin embargo que para mantener estas tradiciones es importante que "se incluyan en los programas educativos, como educación física, como asignatura que tenga cierto protagonismo".

Entre los atractivos de su comarca ha destacado el río Porma, y la oferta que turismo activo que genera. "No necesitamos tanto que las administraciones nos impulsen, sino que no pongan impedimientos. No puede ser que nos regulemos por una ley de aguas que es del 86. Somos zonas que sufrimos hace décadas las consecuencias de la construcción del pantano del Porma y sus inundaciones, y ahora seguimos siendo los perjudicados. Sólo pedimos que CHD no sea el impedimento para desarrollar nuevas inicaitivas".

Ha lamentado en este sentido que "las inversiones que podrían llegar desde el sector privado no lo hagan porque la legislación de la confederación la prohíbe para las infraestructuras. Y la normativa de la Junta sobre medio ambiente. Es fácil prohibir y no legislar, pero necesitamos que vean las realidades y que se permitan los usos recreativos, que nos permitan recuperarnos tras el sacrificio del pantano".

Villa ha incidido en la importancia no sólo de la pesca, ya histórica, sino de la práctica del rafting. "Que permitan soltar el agua del pantano para poder utilizarla en los deportes, tenemos el quinto mejor río para la práctica del rafting en España, es un lugar de referencia y lo reivindicamos".

El alcalde ha defendido que las actividades deportivas tienen una enorme repercusión en la zona, en los servicios de restauración, hospedajes,... "Los activos económicos que genera alrededor nos da sostenibilidad económica para todo el año". Y ha destacado la importancia de la caza y la pesca en la comarca, que es también la puerta a la estación de esquí.

El alcalde de Congosto, Jorge García, ha defendido la apuesta clara de su municipio por un turismo deportivo sostenible. "La referencia son las rutas, San Miguel, Los Canteros, Los Alcornocales y La Conquista; además del Camino Olvidado. Tenemos un gran número de visitantes de primavera a otoño. Notamos cada vez más la afluencia del visitante que viene al senderismo y la bicicleta, cada vez hay más demanda y podemos crecer". Y ha adelantado que tienen en marcha propuestas para hacer alguna competición oficial.

García ha recordado además que Congosto es un municipio que cuenta con campo de golf, que es muy importante para la zona, y ha reclamado la colaboración pública y privada para impulsarlo y construir los 9 hoyos que faltan a los 9 actuales. "Es un referente por el que tenemos que apostar".

Además dispone de un club náutico, privado, "que permite practicar un montón de deportes en verano. Somos un municipio con un gran embalse, y estamos limitados para tener una inversión más importante, porque confederación no permite las embarcaciones a motor. Hemos contactado varias veces con ellos, hay demanda de naves a motor eléctrico, que no son contaminantes, y eso permitiría inversión privada tanto en instalaciones como en ubicación de empresas relacionadas con estas actividades".

Ha incidido en que "somos un municipio que tiene todo. Necesitamos el impulso de la administración, porque hay inversores. El nuestro tiene que ser un proyecto de comarca, que abarque a varios municipios. Incluso un proyecto de provincia. Campo de golf, embalse, entorno natural,... Me consta que hay muchos inversores y desde el Ayuntamiento se está potenciando, con inversión pública pero favoreciendo la privada".

Sin embargo, ha lamentado que "tenemos un agravio comparativo con otras poblaciones de la Confederación Miño-Sil, porque a otros sí les permiten utilizar embarcaciones que a nosotros no. Pero no son sólo proyectos de turismo, son proyectos de reto demográfico, para asentar población y crear negocio. Porque hay gente interesada en hacerlo. Por eso es importante que las administraciones medien con otras instituciones para conseguir avanzar en los proyectos que planteamos. Tiene que ser Ponferrada la que impulse este proyecto. Y también facilite el acceso a los fondos para financiarlos".

En cuanto a la gerente de León Golf, Laura Olaiz, ha defendido la importancia del turista que practica este deporte, "teniendo en cuenta que España es el pionera y el destino de la mayor parte de los turistas de Europea".

Ha explicado además que cada turista que gasta 1 euro en golf gasta 7 en otros servicios. "Eso implica que aunque sea aún un deporte minoritario es muy importante. Los aficionados buscan un lugar donde jugar, ese es el destino. Por eso pedimos a las administraciones que hablen de golf, para que la economía y el turismo de León pueda beneficiarse de ello".

"Lo importante es que visiten toda la provincia. El golf como deporte se practica al aire libre, desde cualquier edad y produce muy pocas lesiones, animo a todo el mundo a que lo conozca, no es elitista ni más caro que un gimnasio u otro deporte. Pero tiene el mismo apellido que el turismo", ha defendido.

Como ventaja, ha señalado que es un deporte no estacional, "el jugador de golf se mueve tanto en invierno como en verano. En verano tenemos alrededor de 30 competiciones, tanto federativas como de patrocinadores. También tenemos escuela deportiva para los niños, trabajamos con la Diputación, y también senior".

León ofrece 68 hectáreas de naturaleza y uno de los mejores campos del norte. Y está seleccionada como uno de los dos centros de alto rendimiento del país. "La oferta turística de la provincia es enorme, y se complementa con la práctica del golf", ha concluido.