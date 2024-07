Morala defiende un turismo auténtico frente a las masas y la unión público-privada para crear un sector fuerte y diversificado

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha sido el encargado de cerrar el Congreso de Turismo organizado por Diario de León y lo ha hecho con un discurso optimista y real sobre la situación actual del sector en Ponferrada y, en general, la provincia de León; pero también reivindicativo, haciendo hincapié en las mejoras necesarias para ofrecer un turismo de calidad, profesionalizado y capaz de adaptarse a las nuevas y cambiantes exigencias de un mercado "al que cuesta cada vez más sorprender". En Ponferrada -afirmó- el turismo ocupa "un lugar preferente en la estructura empresarial".

"El turismo tiene el poder de transformar vidas, de enriquecer experiencias y de crear recuerdos imborrables. También de crear pequeñas empresas en el territorio, de hacer visible el mundo rural, de mantener un empleo estable que contribuya a la fijación de la población", ha resumido Morala en la última parte de su intervención. Por eso -añadió- "debemos aprovechar cualquier oportunidad que se nos brinde para construir juntos un futuro turístico más sostenible, más equitativo y más enriquecedor para todos". Y eso, colaboración, fue uno de los conceptos que más repitió en su intervención, llamando al trabajo conjunto entre administraciones públicas y con el sector privado.

"La promoción del turismo es una obligación concurrente de todas las administraciones públicas de la provincia, por lo que éste supone de reactivación económica en todo el territorio, pero especialmente para las zonas rurales, donde el turismo puede ser no solo una fuente de ingresos, sino un agente de cambio positivo", apuntó un regidor que manifiesta que su "principal preocupación" en la materia que ocupa es "ampliar la gama de productos turísticos organizados para ser capaz de satisfacer expectativas muy altas de los visitantes". La idea es que el turista venga, que su experiencia convenza a otros y que él mismo quiera volver. Par eso hay que mejorar el producto final en base a cuatro ejes que Marco Morala considera fundamentales: "diversificación, modernización, digitalización y profesionalización".

"Estos son cuatro ejes que explican bien la necesidad de pasar de esos recursos turísticos de los que Ponferrada y la provincia van sobradas a verdaderos productos turísticos elaborados. Tenemos elementos culturales, patrimoniales, artísticos, gastronómicos y naturales sobrados y únicos, aunque no siempre bien publicitados", consideró el alcalde de Ponferrada, que también pidió huir de la autocomplacencia" pese a que "las cifras demuestran la potencia del sector".

"Nuestros recursos están acreditados, pero son la base. Nuestros productos necesitan mejorarse y ampliarse para ser la cima de una experiencia turística más satisfactoria", insistió Morala, que también habló de riesgos como "el cambio relativamente rápido de los hábitos de consumo de turismo y las modas en los destinos" y la "pérdida de la autenticidad" de algunas zonas por la masificación turística.

De entre esos pilares fundamentales mencionado por el alcalde de Ponferrada, la diversificación -dijo- ya es visible en su municipio y lo es en varias vertientes. "Mi municipio tiene un centro urbano bien definido y con algunos elementos fundamentales para el turismo, empezando por los monumentos y terminando por los hoteles, pero tiene también una amplísima zona rural rica en patrimonio histórico y natural y hemos sido capaces de llevar a nuestros pueblos a parte de los visitantes que vienen, por ejemplo, al Castillo", expresó.

"La segunda diversificación ha sido de productos o, al menos, de servicios con algunas experiencias de actividades que atraen a segmentos diferenciados en el turismo gastronómico y enológico, el turismo de aventura o el turismo deportivo, el turismo cultural o el ecoturismo", dijo, reconociendo también que "todavía podemos hacer más". Y se puede hacer más, sobre todo, en materia de infraestructuras. Ahí entra ya la "modernización" no solo de instalaciones directamente vinculadas al sector turístico, como los alojamientos y la restauración, sino también infraestructuras de comunicación que faciliten al turista su desplazamiento.

"Cuando en Ponferrada pedimos la mejora de algunas infraestructuras de comunicación, como autovías a Galicia, o la mejora de la vía férrea hacia León y hacia Madrid es porque no solo unen territorios, no solo vinculan personas, sino que fomentan la actividad económica. Y el turismo es buena prueba de ello. No tiene sentido modernizar las instalaciones turísticas o recreativas si no se mejora simultáneamente en la red de transporte y la logística asociada a la oferta hostelera, y eso no lo puede hacer el sector ni lo podemos hacer los ayuntamientos", defendió Marco Morala.

Diversificación de la oferta para que el visitante tenga donde elegir y para cubrir diferentes perfiles y edades. También modernización de los recursos y, desde luego, digitalización y aprovechamiento de las nuevas tecnologías que no son ajenas al sector. En ello deparó igualmente el alcalde de Ponferrada: "Tenemos el atractivo para que venga la gente, pero eso no es necesariamente un producto turístico. El mercado actual lo es de productos acabados, bien empaquetados, perfectamente publicitados y, en estos momentos, casi siempre con una capa digital".

"La incorporación de tecnologías digitales y la promoción informática a través de internet han sido un paso fundamental para darnos a conocer más ampliamente en todo el mundo, pero ha llegado el momento de integrar distintos servicios digitales, desde la promoción y la reserva desde las plataformas de pago seguro para los negocios más pequeños, hasta la operativa de las incidencias; desde la curiosidad en el origen, hasta la gestión de la estancia en el destino", apuntó el regidor, que tampoco quiso pasar por alto el indiscutible valor de la promoción y el marketing digital, especialmente con "campañas rompedoras".