La oferta hotelera se ‘reposiciona’ y busca un nicho de mayor valor añadido

El crecimiento del negocio turismo se modera de cara a los próximos meses, aunque sigue la tendencia de crecimiento que mantiene en los últimos años y, sobre todo, tras la pandemia. Porque el ocio y los viajes continúan siendo una prioridad en el capítulo de gastos del presupuesto de los ciudadanos. Aunque las cosas han cambiado en los últimos tiempos. Por eso la oferta hotelera y gastronómica se «reposiciona» para satisfacer la demanda de un viajero que no sólo tiene cada vez mayor capacidad de gasto, sino que está dispuesto a invertirlo en experiencias de disfrute y ocio.

A mayores, el aumento de las frecuencias ferroviarias y aéreas favorecen las escapadas a destinos como León, urbanos y con una oferta cultural y gastronómica importante. Atractivos para las escapadas de los turistas nacionales, pero también cada vez en mayor medida para un turismo internacional que recupera la España interior.

Son algunas de las conclusiones del último informe de Exceltur, la patronal de las empresas turísticas, que indica que la actividad turística evidencia una normalización de sus ritmos de crecimiento, aunque se mantiene la fortaleza de la demanda. Que ahora se «alinea más con los condicionantes económicos de los viajeros», aunque el ocio y el viaje siguen ocupando un lugar preferente en las prioridades de gasto de los ciudadanos.

Las empresas turísticas señalan la mejora del empleo, a pesar de las «reiteradas dificultades para encontrar y retener trabajadores cualificados en el sector», que se debe no sólo a la necesidad de prestar servicios a un mayor número de turistas, sino a la oferta de productos con un mayor valor añadido.

Buena prueba de ello es el «reposicionamiento de la oferta hotelera», donde se reducen los hoteles de 1 a 3 estrellas y aumentan los de 4 y 5 estrellas, que requieren cuatro veces más de trabajadores para el mismo número de plazas.

El caso es que las buenas perspectivas de ocupación de este verano, que en León apuntan prácticamente a un lleno en los principales meses vacacionales, han impulsado un aumento de la contratación que sigue poniendo en evidencia «los problemas del sector para acceder a personal formado».

El informe de la asociación que agrupa a todos los sectores implicados en la actividad turística incide en el incremento del gasto que realizan los turistas; pero llama la atención una vez más sobre el «aumento explosivo de los usuarios de viviendas turísticas». Y pone de relieve además el incremento de la demanda (también de la extranjera) sobre los destinos urbanos, entre los que León se encuentra en un lugar privilegiado en el mapa nacional.

En buena medida se debe a la mejora de las facilidades de movilidad dentro del país, y ahí las conexiones y frecuencias ferroviarias tienen un papel protagonista. Que en el caso de la provincia se ha reforzado en los últimos meses, aunque sea también a costa de abrir nuevos destinos finales en las autonomías limítrofes con los trenes de alta velocidad. También se han reforzado las conexiones directas con los destinos mediterráneos.

En todo caso, el turismo urbano sigue mostrando un enorme dinamismo en este año de crecimiento con tendencia al ajuste. Las ciudades que son referentes culturales, como es el caso de León, siguen teniendo un enorme tirón en la demanda de los viajeros. Con un cambio de tendencia sobre los resultados de los ejercicios posteriores al quiebro de la pandemia: ahora son los turistas internacionales quienes muestran más interés por acudir a estos destinos, frente a una demanda española que sigue siendo muy dinámica, pero no crece tanto como en los años anteriores. En los que ha sido sustento del sector hotelero y hostelero de destinos como León. Aún así, la llegada de viajeros nacionales con sus escapadas sigue creciendo en la provincia.

Perspectivas

El caso es que el sector turístico espera una «moderación y normalización del avance de la actividad turística» en el segundo semestre del año, en el que las empresas seguirán viendo cómo sus resultados se mantienen afectados por la inflación acumulada y los incrementos de los costes salariales. También por unos costes financieros que, a pesar de la tendencia a la baja, son todavía elevados.

La perspectiva es, sin embargo, optimista. La preferencia del gasto en viajes y ocio frente a otros bienes sigue ocupando un lugar preferente en los hábitos de consumo. «Se relaciona con el bienestar físico y emocional desde el final de la pandemia».

Una preferencia que se traduce en un dinamismo en la creación de empleo que no está exento de polémica ni por el lado de la oferta ni por el de la demanda. Los empresarios no encuentran trabajadores suficientes ni preparados, y los candidatos no consideran atractivas las condiciones laborales. Una ecuación difícil de cuadrar, incluso en el sector que más dinamismo ha mostrado y que es ya el principal motor del crecimiento económico no sólo nacional, sino provincial. El más dinámico, no necesariamente el más sólido.

La mejora de la conectividad (por tren y avión sobre todo, con los avances registrados en infraestructuras viales y las demandas siempre pendientes en León) es un factor fundamental para esta movilidad interior en la que se asienta buena parte de la rentabilidad del conjunto de los agentes del sector turístico en la provincia. Sobre todo el de los destinos urbanos, mientras el entorno rural de la provincia sigue ganando adeptos con nuevas propuestas que sirven de atractivo y complementan la oferta turística en el conjunto de la provincia.

Capacidad de gasto El ocio ocupa un lugar prioritario en el presupuesto familiar, y esta tendencia se mantiene

Dinamismo El destino urbano sigue mostrando un enorme dinamismo en las preferencias viajeras

Moderación Las empresas del sector observan cierta desaceleración en la segunda mitad del año