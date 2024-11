Los matrimonios de conveniencia de León se sancionaron solo con multas

La práctica de los matrimonios de conveniencia solamente puede castigarse con acciones de carácter civil, de acuerdo a las últimas modificaciones del Código Penal, que establece que, para emprender resoluciones de carácter penal, se necesita que haya otro tipo de delitos, incluidos en los hechos, como la trata de personas o las coacciones.

La provincia de León registró en el último año 380 matrimonios que se practicaron a través de los juzgados. De ellos solamente cuatro resultaron sospechosos y llevaron a la conclusión de que existían delitos, por lo que se emprendieron las acciones correspondientes.El Tribunal Supremo acaba de anular en la sentencia una condena de dos años de prisión, que se había impuesto por una Audiencia Provincial contra una pareja que contrajo matrimonio para que el varón pudiese legalizar su situación legal.De acuerdo a la versión del supremo, la jurisdicción penal no es la que tiene la competencia para decidir si un matrimonio es válido o no y por tanto se estimó nulo. El enlace y la actuación quedó suprimido.Para el alto tribunal, los matrimonios de conveniencia no originan el delito de falsedad ni en la parte del contrayente, ni la parte de los celebrantes, aunque todos ellos pueden conocer y consentir los pormenores del acuerdo o algunas de sus especialidades.A este efecto, el Registro Civil de la capital ha iniciado una ronda de actuaciones para tratar de controlar la posible aparición de enlaces matrimoniales de estas características. La ley de protección de datos mantiene el anonimato de los participantes, que al menos la mitad de los casos fraudulentos en León, correspondía a personas que trataban de cumplimentar matrimonios con mujeres de procedencia sudamericana y hombres de León.Por el momento no se considera preocupante, la cifra de casos que han aparecido, aunque si se mantiene la vigilancia para evitar su proliferación.

