Así es el nuevo Museo de Semana Santa de León, en fotos

El Museo de Semana Santa no podrá contar con algunas de las tallas fundamentales de la cofradía de León “porque se encuentran al culto “ circunstancia que se conocía ya desde el primer momento en el que se contactó con las penitenciales y sacramentales de la capital. El proyecto se creó “con criterios equivocados“, según han explicado en el acto de presentación a los medios de comunicación, los responsables de la dirección de la instalación que han mantenido un encuentro con los medios de comunicación.

Luis García Gutiérrez, presidente del patronato, ha estado acompañado en el acto por Máximo Gómez Rascón, César García Álvarez , Iván , González, Sánchez, Ariadna González, Del Valle y Alejandro Grande Martinez, en la explicación previa al acto de inauguración oficial, que tendrá lugar a nivel institucional mañana.

Los responsables de la instalación han explicado que definitivamente no se podrá hacer utilización de los ascensores que iban a llevar las tallas a la segunda planta porque no se habilitará esta función, también han descartado que se introduzca en tronos, porque el sentido de la exposición no va en esa dirección y rechazaron la posibilidad de que se pongan a la venta productos de las cofradías “ porque esto no es un mercadillo “.

Los responsables del museo no han podido ocultar su decepción por la diferencia entre el planteamiento inicial y el resultado final: “Nosotros nos hemos encontrado con esto y tenemos que hacer frente a lo que podamos “, explicaron de forma, muy tácita. Se referían entre otras cuestiones, al hecho de que la cúpula de cristal que adorna el espacio central de la techumbre, impida que la sala principal del museo puede ser habilitada como zona de exposiciones, por el efecto pernicioso que podrían tener los rayos del sol sobre las tallas.

La dirección del Museo ha tomado la determinación de que en los sucesivos eventos no se puedan celebrar ni comidas, ni cenas en el interior de las instalaciones museísticas, como había ocurrido en los últimos tiempos, aunque no rechazaron la posibilidad de que se habilite su uso para fines ajenos a la Semana Santa y a los temas diocesanos. “ Tendremos que replanteárnoslo, aunque está claro que esto es un ente vivo “, explicó Luis García.

Las instalaciones abrirán de martes a domingo, en horario de 10.00 a 13.30 por la mañana y de 16.30 a 19.00 por las tardes

El precio de la entrada más habitual será de seis euros, aunque para los papones de las cofradías, se habilitará un carnet especial que costará siete euros al año con el acceso libre.

La percepción de las cofradías ha sido “más positiva en las últimas semanas “, según explicó la presidenta de la junta mayor, Diana Belén García, que avanzó que es probable que se aumente la aportación del patrimonio de las penitenciales y de las sacramentales en virtud de la ilusión que ha creado la puesta en marcha del museo. Luis García reconoció que la tardanza en la inauguración “ había creado un cierto desánimo y ahora se está recuperando el pulso “, señaló.