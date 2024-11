Las obras de UPL que sí incluye el alcalde de León y las que niega al PP en los presupuestos para 2025

Publicado por Agencias León Verificado por Creado: Actualizado:

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de León, David Fernández, ha anunciado este miércoles la presentación de 23 enmiendas al anteproyecto del Presupuesto del Ayuntamiento de León para el ejercicio 2025 por 10,3 millones.

Fernández ha explicado, en rueda de prensa, que estas enmiendas intentan "equilibrar las graves carencias de las cuentas socialistas" del alcalde socialista José Antonio Diez.

El edil ha criticado la "ausencia total de diálogo" para elaborar los presupuestos municipales que no han contado con ninguna de las propuestas populares realizadas en los últimos meses.

El portavoz popular ha valorado el Presupuesto General del Ayuntamiento de León para el Ejercicio que vuelve aumentar, en este caso un 8%, un incremento que se suma al 15% que ya creció el año pasado.

"Sin embargo, este incremento no ha supuesto ni una sola medida de reducción de la fiscalidad, ya que para el alcalde lo importante es su capacidad para gastar y no la economía de las familias leonesas", ha criticado Fernández.

A su juicio, el presupuesto "no piensa en las familias, jóvenes o mayores, y tampoco piensa en las personas con dificultades ni en la conciliación familiar" y que también se olvida de la promoción económica y de la generación de empleo al no invertir en generar nuevo suelo industrial y no establecer incentivos fiscales para emprendedores.

Enmiendas presentadas por el PP y rechazadas por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de León.DL

Fernández también ha criticado que las cuentas dedican 2 de cada 3 euros del capítulo de inversiones a contratos con empresas privadas para la prestación de servicios que por su cuantía económica "tendrían que ser mucho mejores".

El edil ha afirmado que para enmendar estas cuentas el PP ha presentado una serie de enmiendas especialmente dirigidas a potenciar las políticas de familia y las de promoción económica, y para tratar de revertir los problemas más acuciantes de la ciudad como los relativos a la movilidad y al servicio de limpieza.

Así, entre las enmiendas destacan 2,3 millones para promoción económica en la creación de suelo industrial municipal, ayudas para emprendedores y pequeñas empresas, y un plan de promoción turística en el exterior para consolidar un turismo de calidad en León.

También se solicita en diferentes enmiendas 1,6 millones para las áreas de familia y servicios sociales a través de ayudas a la natalidad y también para la conciliación.

Otra de las enmiendas pide 1,5 millones de euros para mejorar el servicio de limpieza "dado el grado de suciedad que existe en toda la ciudad", ha apuntado Fernández.

Otras enmiendas hacen referencia a la movilidad (1,4 millones) en las que se incluye solucionar el cuello de botella del puente histórico de San Marcos; educación (1,14 millones) ampliando las ayudas que presta el Ayuntamiento a los centros concertados y para el mantenimiento y conservación de los colegios.

En el área de Participación Ciudadana los populares piden incorporar 1,13 millones, con una enmienda principal por 900.000 euros para el proyecto y ejecución de un nuevo CEAS en el Polígono X.

Otras enmiendas se destinan a la revalorización del casco antiguo, impulsar el turismo con acciones culturales de rango internacional y nuevo material para la Policía Local.

Las enmiendas aceptadas de la UPL

Rueda de prensa de UPL sobre las enmiendas presentadas para el presupuesto municipal 2025.DL

El Grupo Municipal de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de León ha presentado este miércoles las enmiendas a los presupuestos municipales que, tras la negociación con el equipo de gobierno, formarán parte del documento de los presupuestos y que representan inversiones por 5 millones de euros.

El portavoz municipal de UPL, Eduardo López Sendino, ha explicado en una rueda de prensa que las enmiendas recogen una serie de propuestas de ciudad, "porque estamos aquí para hacer una oposición constructiva, hacemos oposición útil para los ciudadanos y para los intereses de la ciudad de León".

Sendino ha afirmado que han presentado las propuestas de mejora de la ciudad que vienen a enmendar los presupuestos del equipo de gobierno del PSOE.

Enmiendas presentadas por la UPL e incluidas por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de León.DL

Las enmiendas de los leonesistas contemplan no solo partidas plurianuales de otros años y que están en marcha, sino un listado de propuestas que suman los mencionados 5 millones de euros, si bien se trata de una cifra que si alguna de las propuestas requiere una implementación se complementará con remanentes de caja o bien con otras partidas presupuestarias.

En las enmiendas se contemplan arreglos y obras para varios barrios, la dignificación de la entrada a la ciudad por la avenida de Sáenz de Miera y subvenciones para asociaciones culturales, entre otras.

Uno de los proyectos estrella de los leonesistas, que no está incluido por acordar con el equipo de gobierno que es necesario contar con la Junta y con el Consejo Superior de Deportes, es la construcción de una piscina cubierta de 50 metros que permita competiciones y cuya licitación de obras se iniciaría el año que viene.

Diez responde a las críticas a los presupuestos

“Presentar una batería de propuestas sin más es una carta a los Reyes Magos, que a mí me parece muy bien, pero se entiende que ellos no tienen la experiencia de la gestión. Es necesario saber que cuando gastas tienes que ingresar”, apuntó hoy el alcalde de León, José Antonio Diez, sobre la postura del Grupo Municipal del Partido Popular sobre los presupuestos municipales para el próximo ejercicio, respecto a los que criticaron “la falta de diálogo en las enmiendas presentadas”.

El regidor leonés se mostró consciente de que la posición de los ‘populares’ “es la que es” y “dista mucho de la que se realiza en otras administraciones”, ya que “podrían haber acudido a dialogar y a consultar” sobre las cuentas. “No hay nada nuevo en el horizonte, al final es el juego político normal en esta etapa de presupuestos”, comentó.

Frente a la postura del PP, Diez señaló la de Unión del Pueblo Leonés que “siempre acude con propuestas y proyectos” que “se escuchan” desde el equipo de Gobierno aunque “no todo se puede admitir pero no todo es posible”.

En este sentido, celebró que la formación ‘leonesista’ “tiene un gran compromiso de ciudad sin el que sería muy difícil poder avanzar”, por lo que puso de relieve “su espíritu y capacidad” para “poner el bien común, el interés general y la posibilidad de que la ciudad avance por encima de los intereses partidistas o políticos internos”.