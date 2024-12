El aumento de los casos de agresión sexual refuerza el operativo policial de Navidades

La proliferación de casos de agresión sexual, la reiteración con la que se están cometiendo delitos de lesiones con utilización de armas blancas y los episodios en los que ciudadanos de a pie dan evidencias de altos consumos de alcohol han motivado la determinación de reforzar el plan navideño de seguridad de León, que compete a la Policía Local, por una parte, y al Cuerpo Nacional de Policía por otra.

El cuerpo municipal pondrá en disposición operativa a la mayoría de sus efectivos, en tanto en cuanto se están restringiendo a lo meramente imprescindible los permisos personales a partir de estas fechas y en lo tocante a los funcionarios estatales, se han dispuesto distribuciones de turnos de tal forma que la cobertura que se da a fundamentalmente a las noches de las vísperas de los días festivos se refuercen sobremanera.

Las zonas de ocio, fundamentalmente el Bario Húmedo y parte de la zona del Bario Romántico están siendo escenario de numerosos episodios de agresión sexual. Pese a que subjetivamente la sensación no es de peligro aún, por cuanto los ataques con penetración no son especialmente significativos aunque hay constancia de algún intento, sí son reiterados los casos de manoseos, tocamientos y proposiciones deshonestas, que con la modificación del Código Penal en virtud de la llamada ‘Ley del sólo sí es sí’ considera delitos determinados actos antes no incardinados en esta tipología.

ARMAS BLANCAS

Preocupa a los agentes la facilidad con la que se están esgrimiendo armas blancas en los alrededores de los locales de copas, circunstancia que está obligando a desplegar una notable labor de prevención para tratar de detectar los casos en los que se produce porte de armas de estas características. Llama la atención de los investigadores la caída de la edad a la que se producen este tipo de episodios, que anteriormente tenían por protagonistas a jóvenes de edades cercanas a la necesaria para ser considerados adultos y que ahora encuentra en muchos casos a adolescentes y menores de en torno a catorce años. Y lejos de lo que pudiera dar a entender el tópico subjetivo, en buena parte de los implicados se trata de muchachos de procedencia española.

León capital había registrado 22 episodios denunciados de delitos contra la libertad sexual en general hasta el pasado mes de junio. En los próximos días habrá constancia de las cifras correspondientes al tercer trimestre, que de acuerdo a los indicadores subjetivos que se manejan en el sector, experimentará un repunte de consideración por determinar.

Cierto es que, no obstante, la nómina de episodios de penetración no consentida suponían solamente nueve de los supuestos. Pero es preocupante que el dato triplique el que se había constatado en el mismo periodo del ejercicio del año 2023. Es un exponente de que la proporción crece de forma destacada y de que se trata de un problema al que la autoridad policial pretende poner coto cuanto antes.

El balance en cuestión señala también que el resto de delitos de esta clasificación se reducen de 17 a 13 aunque los expertos consideran que el aumento de los casos en los que se produjo la penetración no deseada esconden la caída del resto de episodios. Donde sube una de las estadísticas baja la otra y el efecto es que la suma total se mantiene en los mismos términos, a la espera (hay que insistir en ello) de que en breve se haga pública la relación de denuncias que han llegado a las sedes judiciales después de su estudio por parte de la autoridad policial.

La intención es conseguir que el deseo de unas felices fiestas no se quede en intención. Y la percepción dice que estas jornadas serán multitudinarias.