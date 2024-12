Renfe tendrá que indemnizar con 15.000 euros a una maquinista leonesa por acoso

Renfe tendrá que indemnizar con 15.000 € a una maquinista de León, que denunció un episodio de acoso laboral, por el que cayó en una profunda depresión, de cuyas consecuencias tendrá que ser resarcida por determinación del juzgado de lo Social número 2 de la capital.

De acuerdo al apartado de hechos probados de la sentencia, a la que ha tenido acceso a este periódico, la demandante prestaba sus servicios en el centro de trabajo de la Gerencia de Mercancías de León, con categoría de maquinista principal. Su lugar de trabajo era el centro de operaciones de la capital, pero en una fecha no determinada empezó a llevar funciones de programación.

En verano de 2022 se hizo pública entre el personal del centro de la existencia de una relación sentimental entre la demandada y un gerente, a partir del cual el comportamiento de la trabajadora demandada cambió con respecto a la víctima. Según la sentencia, comenzó a tratar mal a sus compañeros de trabajo, como si fuera la jefa y a insultar y gritar al personal: «sois unos inútiles, ya le digo yo al gerente que los cánceres como vosotros hay que arrancarlos de raíz, y que si no valéis para esto, os tenéis que dedicar a otra cosa», aseguró en más de una ocasión.

La demandada la tomó especialmente contra la demandante, sin que se sepa especialmente, por qué aunque posteriormente se demostraría que era porque ambicionaba su puesto de trabajo. En octubre de 2022, con el pretexto de que fuera sustituida la demandante durante sus vacaciones y permisos, el gerente ordenó que la demandada se sentase junto a la víctima para formarla en el puesto de programación.

MENOSPRECIOS

A partir de ese momento fueron constantes los insultos y menosprecios por parte de la compañera sentimental del gerente, que llamó a la víctima «niñata de mierda», «imbécil», «no tienes ni puta idea». El 4 de noviembre de 2022 empezó a gritar a la víctima delante de todo el personal, incluido el jefe de operaciones y el gerente: «lo que tienes es miedo a que te quite el puesto, porque eres una inútil, que no vales para nada, envidiosa, niñata de mierda». El juez da por probado que el gerente conocía estos hechos y que había presenciado personalmente algunos, pero que no tomó ninguna medida diciendo: «los problemas personales los resolvéis entre vosotras».

En un momento dado el gerente le dijo a la demandante: «no hace falta que vengas mañana a trabajar, quédate en casa hasta que yo te lo diga porque seré yo quien finalice la formación con ella». Ante el riesgo de ser sancionada por no asistir al trabajo y durante mes y medio, la demandante permaneció de pie en medio de la oficina, sin silla, sin mesa y sin ordenador y sin ocupación efectiva. Tuvo que escuchar los continuos insultos por parte de la demandada.

CAMBIO DE PUESTO

Con fecha de 1 de enero de 2023 el gerente comunicó a la víctima y a otra mujer que pasaban al departamento de tracción con jornada a turnos rotativos de mañana tarde noche y que su compañera sentimental se hacía cargo del puesto de trabajo que desempeñaba la víctima en el turno de mañana. Desde ese momento se intensificaron los gritos y ataques de su nueva pareja contra los demás empleados y especialmente contra la víctima.

Por este motivo los empleados presentaron una queja a nivel sindical, pero los resultados fueron peores puesto que se pusieron en conocimiento del gerente, pero no de la empresa y la reacción del gerente contra los trabajadores fue inmediata, llamándoles vagos y amenazándoles con cerrar la oficina.

La empresa abrió un expediente disciplinario contra la demandada en abril del 2023. Fue sancionada con 30 días de suspensión. La víctima permanece de baja laboral por depresión.