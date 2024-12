Semana de protestas por el concierto de Muface

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Los sindicatos han convocado dos movilizaciones para en defensa de Muface, después de que la primera licitación del concierto sanitario quedara desierta porque las aseguradoras no se presentaron a la renovación del convenio al no considerar suficiente la subida propuestas por el Gobierno. El miércoles 11 de diciembre los sindicatos CC OO, UGT, ANPE, Adide, USIE, UFP, SUP, Acaip y SIAT se concentrarán por la mañana y por la tarde tanto en Madrid como en todas las capitales de provincias españolas. Desde CSIF han convocado para el próximo sábado una «gran movilización» ante la Dirección General de Muface en Madrid para la defensa del concierto sanitario de toda España. Hoy mismo, denunciarán ante el Defensor del Pueblo que las clínicas están retrasando y suspendiendo citas de Muface y el martes registrarán en el Congreso «las centenares» de quejas recibidas.