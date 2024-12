Los testimonios más desgarradores de los mutualistas en lista de espera: "Tengo un bulto en el pecho y sigo esperando las pruebas"

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha presentado ante el Defensor del Pueblo las centenares de quejas de mutualistas de Muface que hemos recibido en las últimas semanas por correo electrónico en las que se denuncian que las clínicas están anulando, retrasando y suspendiendo citas médicas e intervenciones quirúrgicas ante la incertidumbre sobre el concierto sanitario. CSIF ha constatado además que estas mismas clínicas están pidiendo a los funcionarios que se sufraguen ellos mismos los tratamientos si quieren ser atendidos.

También le hemos trasladado al Defensor del Pueblo nuestra preocupación por la situación de inseguridad y alarma en la que se encuentran los mutualistas y beneficiarios, ya que se está viendo amenazado su derecho a la protección de la salud y su asistencia médica en las condiciones legalmente establecidas. La situación es especialmente preocupante, ya que muchas de las quejas recibidas por CSIF son de personas que padecen algún tipo de enfermedad crónica o de cierta gravedad.

El sindicato cita algunos casos que han recibido a través del correo electrónico: “Mi bebé de menos de un año está en Muface conmigo como beneficiaria -señala un testimonio-, y le han aplazado a varios meses una consulta con una neuróloga pediátrica que debía tener esta semana (debería haberla visitado antes) y, además, nos han dicho que la visitarán o no según qué suceda con la mutualidad. Si al final la visitan será casi medio año más tarde. Estamos a la espera.”

“En junio -añade otro paciente- el urólogo le detectó a un familiar una masa en la próstata y le pidió una serie de pruebas que se aceptaron sin problemas, se realizaron y se determinó, ya en octubre, que tiene un carcinoma prostático y el tratamiento es terapia focal. Pues bien, llevamos desde mediados de octubre pidiendo autorización para recibir el tratamiento y aún hoy no tenemos respuesta alguna. Se ha llamado a la compañía y se ha puesto una reclamación, o eso nos dijeron, pero ya ha pasado una semana y aún seguimos esperando”.

“Estoy a la espera desde hace una semana para la autorización de un PAAF ecoguiado de mama, ya que tengo un bulto en el pecho que me tienen que analizar para ver si es cancerígeno o no", se queja otro mutualista.

“En el consultorio médico de Almansa -dice uno más- están suprimiendo plazas de médicos: otorrino, traumatólogo, ginecólogo, todo eliminado excepto enfermería y medicina general, que solo hay un médico sin un sustituto que lo asista… es un verdadero desastre. Ni la compañía, ni Muface hacen nada por mejorarlo, lo peor de todo es que no hay alternativa, es decir no hay otro centro en Almansa, cada vez peor.”

“Soy profesora en el IES Ramón Carande, de Jerez de los Caballeros. Padezco de espondilitis anquilosante, diagnosticada hace ya varios años. Actualmente, y para un largo periodo de tiempo, tengo prescrito por mi especialista en reumatología un tratamiento biológico de dispensación hospitalaria, que debe administrarse cada 15 días, y no puedo suspender ni aplazar la medicación bajo ningún concepto”, concluye otro testimonio.

“A mi hijo, de 14 años y beneficiario mío -dice uno más-, le han detectado hace 3 semanas una cardiopatía y ya lo está tratando el cardiólogo. Le ha pedido, entre otras cosas, una resonancia magnética cardíaca para la que necesita autorización de la compañía. La pedí presencialmente hace 5 días, y me dijeron que me contestarían por correo pasados unos días. Mi hijo tiene la prueba en dos días y todavía no tengo noticias”.

“Ayer mi compañía me dijo que en su convenio con Muface no tengo cubierta la realización de la colonoscopia que mi médico de aparato digestivo me prescribió por prevención al tener 43 años y el precedente de mi padre sufriendo cáncer de colon hace 5 años”, indica un testimonio más.

CSIF también tiene previsto acudir este miércoles, 11 de diciembre, al Congreso de los Diputados para registrar todos los centenares de quejas recibidas por los mutualistas. El objetivo es que los grupos parlamentarios sean conscientes de la situación para que presenten iniciativas parlamentarias en defensa del mantenimiento del modelo de Muface.

En respuesta a esta situación, funcionarios de toda España se manifestarán el próximo sábado 14 de diciembre en Madrid para defender su derecho a la protección de la salud y su asistencia médica a través del modelo público de Muface. CSIF no va a permitir que se juegue con la salud de 1,5 millones de mutualistas y beneficiarios, por lo que no descartamos nuevas movilizaciones, como paros parciales o incluso un paro total en la Función Pública.