El Gran Poder organiza un concierto con ocho bandas a favor de los damnificados de Valencia

La Cofradía Cristo del Gran Poder de León celebra hoy un concierto solidario a las 17.00 horas en el Palacio de los Deportes de León, en el que participarán ocho formaciones musicales de la Semana Santa leonesa. Las entradas tendrán un donativo de 3€ y la recaudación íntegra será destinada a Cáritas Diocesana de León, con cuya colaboración se hará llegar la misma a los damnificados por la Dana.

Las formaciones musicales participantes son A.M Cristo Del Gran Poder, A.M. Ntra. Señora de Las Angustias y Soledad, Sección Musical Santo Cristo del Desenclavo, A.M. Santo Sepulcro Esperanza de la Vida, B.M. Santo Cristo del Perdón Siete Palabras de Jesús en la Cruz, B.CT de Las Tres Caidas de Jesús Nazareno y BCT de La Victoria. También hay donación de juguetes.