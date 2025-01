Rectificación de un abogado leonés sobre una información sobre el parecido físico con Koldo García con quien no tiene ninguna relación

Publicado por DL Redacción Verificado por Creado: Actualizado:

El abogado leonés José Ramón Fidalgo Olmo, al amparo de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y la Ley Orgánica 2/1984 de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, quiere hacer constar, sin comentarios ni apostillas, que:

"En anterior publicación del 21 de diciembre de 2024, bajo el título 'El 'falso' Koldo leonés', la persona que aparece en las dos fotografías de dicha noticia, no autorizó su publicación, ni realizó ninguna declaración a persona alguna de este medio, por lo que los entrecomillados de lo que aparenta ser declaraciones de su persona, nunca fueron realizados por él, no siendo cierto que estuviese "de cañas con amigos en un bar de San Andrés del Rabanedo" y aclarando que esa persona no ha declarado nunca ante "el juez del Tribunal Supremo", como pueda interferirse del texto de la noticia".

El Diario de León, en su edición digital, publicó una noticia haciendo referencia al parecido físico del abogado con Koldo García.