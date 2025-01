Una decena de leoneses perdió la vida en accidente laboral hasta noviembre

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Diez personas perdieron la vida en un accidente laboral en los once primeros meses del año pasado en León, nueve en el momento de estar trabajando y uno cuando la víctima se dirigía ia su puesto.

En la Comunidad Autónoma se registraron 43 accidentes laborales mortales, la mayor parte en Burgos, con once finados (nueve en jornada laboral y dos in itinere). En total, la autonomía sumó 24.776 accidentes laborales en jornada laboral, de ellos 24.559 de carácter leve; 181 de carácter grave y los 36 mortales, y 2.673 siniestros in itinere, 2.628 leves, 38 graves y siete mortales.

La mayor parte de los accidentes mortales en España se producen por infartos y derrames cerebrales, atrapamientos y amputaciones, golpes resultado de una caída del trabajador y accidentes de tráfico.

De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio, los accidentes mortales en jornada de trabajo subieron un 12% en los once primeros meses de 2024 tras registrarse 599 fallecidos, 64 más que en igual periodo de 2023 (+12%), mientras que los siniestros ‘in itínere’ con resultado de muerte aumentaron un 10,1%, hasta un total de 142 fallecidos, 13 más que entre enero y noviembre de 2023.

Sector servicios

Dentro de los accidentes mortales en jornada de trabajo, el sector servicios registró el mayor número de fallecidos, 299, con un incremento del 18,2% frente al periodo comprendido entre enero y noviembre de 2023.

También elevó su cifra de siniestros mortales con respecto a los once primeros meses de 2023 el sector de la construcción, donde fallecieron 128 trabajadores, 8 más que en 2023 (+6,7%), y la industria, donde murieron 110 trabajadores, 18 más que en el mismo periodo de 2023 (+19,6%).

En cambio, los accidentes mortales bajaron en la agricultura, con 62 fallecidos, ocho menos que hasta noviembre de 2023 (-11,4%).

Los accidentes con baja laboral aumentaron un 0,3% hasta noviembre de 2024 en relación al mismo periodo de 2023, hasta un total de 583.338, de los que 502.152 se produjeron en el centro de trabajo (-0,1%) y 81.186 fueron accidentes ‘in itínere’ (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa), con un avance interanual del 3,2%.

Según la estadística de Trabajo, los accidentes graves en jornada laboral totalizaron en 3.486 hasta noviembre del año pasado, un 0,1% más, mientras que los siniestros ‘in itínere’ de carácter grave aumentaron un 10,5%, hasta los 959.

Los accidentes leves en jornada de trabajo bajaron un 0,2% en los once primeros meses del año pasado, hasta un total de 498.067, en tanto que los siniestros ‘in itínere’ calificados como leves se elevaron un 3,1%, hasta los 80.085.