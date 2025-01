Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La Consejería de Educación construirá un polideportivo en el barrio Eras de Renueva de León para dar servicio al Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) ‘Camino del Norte’ y al Instituto de Educación Secundaria (IES) ‘Eras de Renueva’, ambos de la capital leonesa. Así lo ha autorizado el Consejo de Gobierno para optimizar la práctica de la Educación Física en ambos centros, que también cuentan con gimnasios propios.

El nuevo polideportivo se ubicará en una parcela de 4.460 m2 colindante con el IES ‘Eras de Renueva’ y muy próxima al CEIP ‘Camino del Norte’, situada entre las calles Comandante Cortizo y Vega de Infanzones de la capital leonesa.

La nueva infraestructura deportiva contará con una superficie total construida de 2.698,64 m2, en la que se instalará una pista polideportiva de 50 x 30 metros apta para la práctica del máximo número de deportes (balonmano, fútbol sala, baloncesto, voleibol, bádminton, gimnasia, hockey sala, etc.), espacios auxiliares para deportistas (vestuarios, aseos, guardarropas, almacenes, enfermería, etc.), espacios auxiliares para espectadores (graderíos, aseos, guardarropa, etc.) y espacios auxiliares singulares (sala de instalaciones, oficina administración, almacenes, cuarto de basuras, etc.). Contará también con 20 plazas de aparcamiento de uso restringido, así como de un aparcamiento de bicicletas.

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto y el plazo de ejecución previsto es de 15 meses, pudiendo entrar en uso si se cumplen los plazos durante el curso 2026-2027.