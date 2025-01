Casi seis mil alumnos leoneses en prácticas cotizaron a la Seguridad Social en 2024

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El año pasado, por primera vez, las empresas tuvieron la obligación de dar de alta a todos los estudiantes en prácticas. En la provincia de León fueron 5.931 los alumnos que realizaron prácticas formativas no remuneradas en las empresas privadas o en alguna administración pública, entidades que ahora están obligadas a darles de alta en el sistema con la entrada en vigor de la nueva ley. Hasta ahora solo existía la obligación de dar de alta a los alumnos que llevaban a cabo prácticas remuneradas, medida puesta en marcha en 2011, pero desde comienzos de 2024 este requisito se extendió a todos, también a los que no cobran por ello. No obstante, sus cuotas están bonificadas y las empresas cuentan con una reducción que alcanza el 95% en la cotización por contingencias comunes.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien hizo ayer públicos estos datos, aplaudió este nuevo derecho. «Supone una extensión de derechos para los más jóvenes, fundamentalmente. Son el futuro del sistema y deben formar parte de él desde el inicio de su carrera laboral. Durante sus prácticas formativas disponen de una cobertura social, de protección frente a enfermedades o accidentes laborales, a la vez que generan derechos para la percepción de futuras prestaciones como la jubilación», explicó. Además de beneficiarles para su jubilación futura, estos jóvenes están ahora más protegidos; por ejemplo, en caso de accidente. Con su alta, quedan comprendidos como asimilados a trabajadores por cuenta ajena en el régimen de la Seguridad Social.