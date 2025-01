El PSOE denuncia que el PP utiliza "médicos espejo" para "encubrir el abandono sanitario en León"

Publicado por AGENCIAS Verificado por Creado: Actualizado:

El Partido Socialista de León denunció hoy la “grave situación” de la sanidad pública en la provincia “por parte del Partido Popular”, al asegurar que utilizan la denominada “fórmula de médicos espejo” para “encubrir la falta real de personal médico y de enfermería en los consultorios rurales” como consecuencia de “una política de abandono sanitario”.

Los socialistas pusieron como ejemplos de esta situación los casos concretos de Valderrueda y Prado de la Guzpeña. En este sentido, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valderrueda, Emilio Ruiz, explicó que mientras que “la ratio media de médicos en España es de 3,9 por cada mil habitantes, en el área de salud de Cistierna no llega ni a dos”, aunque “estas cifras están falseadas porque la Junta utiliza profesionales que en los datos aparecen asignados a varios consultorios al mismo tiempo, pero que en la realidad no están físicamente en todos ellos”. Así, en el caso del consultorio de Puente Almuhey, que atiende también a Prado de la Guzpeña y Cebanico, “muchas veces solo hay un médico o una persona de enfermería”, por lo que “cuando surge una urgencia, ese único profesional tiene que abandonar el centro”.

Desde Prado de la Guzpeña, el presidente de su Junta Vecinal, Carlos Mesa, explicó que los vecinos tienen que desplazarse hasta Cistierna para pedir una cita en persona “orque no se han habilitado sistemas telemáticos”, a lo que se suman las “demoras en diagnósticos y tratamientos” por “una estrategia deliberada del PP para desmantelar la sanidad pública y justificar su privatización”.

Ante todo esto, el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, anunció que se llevarán a cabo movilizaciones en toda la provincia para “denunciar este fraude y exigir el restablecimiento de una sanidad pública digna y de calidad”.

Además, el PSOE de León presentará en las Cortes un plan de choque que contemple recuperar el personal médico y de enfermería necesario en los consultorios rurales, implementar incentivos específicos para atraer y retener profesionales en zonas de difícil cobertura, garantizar una financiación adecuada para dotar de recursos humanos y técnicos a todos los centros de salud, simplificar los trámites mediante sistemas telemáticos y reforzar los recursos durante los meses de mayor demanda.

“El uso de ‘médicos espejo’ es el ejemplo más claro de cómo el Partido Popular engaña y abandona a los pueblos de León. Están jugando con la salud de la ciudadanía, pero no vamos a permitirlo. Defenderemos una sanidad pública, digna, de calidad y universal, porque es un derecho, no un negocio y el PSOE de León no descansará hasta garantizarlo”, concluyó Cendón.