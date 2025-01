UPL valora que la Junta rectifique sobre la tramitación de las ayudas Releo

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La Consejería de Educación ha rectificado el error que denunciábamos hace unos días desde la Secretaría de Educación de UPL y han informado que se podrá cumplimentar en papel la solicitud e incluso recuperar los borradores de otros años, reconociendo así ahora que familias no tienen a su alcance medios tecnológicos, algo que desde UPL valoramos como positivo, ha afirmado la secretaria de Educación de UPL, Sheila Fernández.

La semana pasada alertábamos desde la Secretaría de Educación de UPL del descontrol producido entre las familias y los centros con la nueva tramitación de las becas de libros Releo Plus. La modificación establecía que la tramitación de las ayudas se podía realizar exclusivamente a través de una aplicación informática, obligando a las familias a disponer de recursos técnicos y conocimientos digitales, pues en caso contrario no podrían solicitar la beca de libros. Asimismo denunciábamos la sobrecarga de trabajo que dicha modificación suponía para los centros educativos, que estaban desbordados ante las solicitudes de ayuda de las familias que no sabían cómo tramitar las becas.

Una vez más asistimos a la improvisación de la Consejería de Educación que está acostumbrada a hacer las cosas sin consultar a los equipos directivos, a los docentes que están en las aulas o incluso a las familias. Ahora esperan que se agilice el proceso de tramitación, pero esto se podía evitar. Esperamos que tomen nota de este error y tengan en consideración a los profesionales para evitar que esto vuelva a ocurrir.