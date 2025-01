Una docena de centros educativos padecen la falta de confort térmico

Publicado por A. Calvo León Verificado por Creado: Actualizado:

Son una docena los centros educativos de toda la provincia de León los que se han puesto en contacto con los sindicatos para denunciar que en sus colegios o institutos no existe un buen confort térmico, como exige la normativa, para impartir las clases y garantizar el bienestar de los alumnos, docentes y trabajadores. Una situación que podría extenderse a más, porque como apunta el presidente de la Junta de Personal Docente de León, Javier Ampudia, en algunos de los 122 colegios y en los 42 institutos «se ha normalizado» el hecho de que existan problemas con la calefacción o ésta no se encienda las horas suficientes para calentar las instalaciones.

El secretario de UGT Educación, Alberto Álvarez, ha solicitado al Comité de Seguridad y Salud de Educación que se realicen mediciones de temperatura e higrométricas en todos los que han comunidado que la temperatura del centro está por debajo de los 17 grados, como marca la normativa vigente. El Eras de Renueva, el Luis Vives y el García Bellido han hecho pública la situación que viven los alumnos en las aulas, con temperaturas, en algunos casos, por debajo incluso de los 10 grados. Pero a ellos se suman el colegio de Castrocontrigo, el instituto Ornia de La Bañeza, el de San Andrés, el Sánchez Albornoz, el Juan del Enzina, el Tecnológico Industrial de FP, el Ordoño II, todos ellos en la capital leonesa, junto con el de Valencia de Don Juan. Además, también está colegio de Castrocontrigo, a los que se suma el Faustina Álvarez, de formación de adultos en la capital leonesa, donde el Procurador del Común ha admitido a trámite la queja presentada por un alumno, pese a que desde Educación inciden en que el sistema de calefacción está reparado. La denuncia de este alumno también se presentó ante la Fiscalía, que ha incoado diligencias para que se investigue la responsabilidad.

«La problemática es variada. En algunos centros no hay dinero para pagar la calefacción y se reduce el horario de encendido; en otras hay mal aislamiento y el calor se escapa y en otros las calderas son tan antiguas que sufren averías constantes», explica Alberto Vázquez. La Junta de Personal Docente no descarta llegar a los juzgados. Ya han iniciado la fase administrativa para conocer los ingresos de los centros, ver la evolución de las partidas y de las obras que han pedido los directores y saber si se han efectuado o no, algo que también han reclamado a los ayuntamientos de San Andrés y León. El objetivo, conocer exáctamente cuál es la situación de los colegios e institutos.

En el aire siempre está de quién es la competencia y en ese fino límite que remite a las entidades locales el mantenimiento de los centros y a la Consejería de Educación las grandes obras, mientras que los institutos son de plena competencia de la administración autonómica.

Esta misma semana han sido tres los centros educativos que han saltado a la palestra por la falta de mantenimiento e inversiones. El García Bellido, pendiente de una pieza que llegará previsiblemente hoy al centro desde Alemania para reparar la caldera, el Luis Vives, donde el mismo día que saltó la alerta un técnico municipal revisó la instalación y la volvió a poner en marcha y, ya en otra línea, el pabellón deportivo del colegio de La Palomera, lleno de charcos y humedades como consecuencia de las intensas lluvías de principios de semana. Todos ellos, y los que sólo se han quejado a los sindicatos, ponen de manifiesto el cuidado y las inversiones que precisa la red pública educativa.