Llega la borrasca 'Ivo' León: fuertes rachas de viento y siguen las nevadas en zonas de montaña

Publicado por AGENCIAS Verificado por Creado: Actualizado:

La nieve no dejará de caer en León a pesar de que la borrasca 'Herminia' ya no está sobre la provincia. No caerán copos en la ciudad, como el pasado martes, ni las lluvias serán tan torrenciales, pero otro frente asociado a una nueva borrasca, esta vez con el nombre 'Ivo', pondrá este miércoles en aviso a todas las provincias de Castilla y León, a excepción de Segovia y Ávila, ante la previsión de rachas de hasta 80 kilómetros por hora (km/h) y diez centímetros ) de nieve en algunas zonas de montaña de León, Palencia y Zamora.

El aviso amarillo estarán activos entre las 12.00 y las 23.59 horas de este miércoles en la cordillera Cantábrica de León y Palencia y en la zona de Sanabria, en Zamora, por previsión de acumulaciones de nieve de hasta diez centímetros en 24 horas a partir de cotas de 1.000 - 1.100 metros.

Durante la jornada de este miércoles, el pronóstico sitúa la cota de nieve en torno a los 1.200 a 1.400 metros e indica que ascenderá temporalmente con el paso del frente hasta colocarse en la franja de los 1.600 a 1.800 metros.

En este marco, se esperan nevadas en los principales sistemas montañosos del país, con acumulados que podrán ser significativos en el oeste de la cordillera Cantábrica y el Pirineo occidental. Paralelamente, en Canarias, habrá intervalos nubosos en las islas de más relieve.

En lo que respecta a las temperaturas, la Aemet prevé que las máximas descenderán ligeramente en el tercio este y los archipiélagos, mientras que en el resto no se esperan cambios salvo por algún ascenso en las sierras del sudeste. Por otro lado, las mínimas bajarán en la mitad sudeste y los archipiélagos, sin cambios en el resto. Con ello las heladas se extenderán, afectando a montañas de la mitad norte y del sureste peninsular, y localmente a zonas aledañas de ambas mesetas. De esta manera, las capitales con previsión de mínimas más bajas son Ávila con -1ºC; seguida de Granada y Segovia con 0ºC.