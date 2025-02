Burgos apuesta por la tecnología y la IA para definir su grado de Medicina

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La medicina del futuro, una medicina preventiva y de precisión, en la que juegue un papel destacado la Inteligencia Artificial y la robótica, será seña de identidad del grado de Medicina que comenzará a impartir la Universidad de Burgos, al igual que la Universidad de León, en el curso académico 2026/2027. Esta misma semana, los consejeros de Sanidad y Educación, Alejandro Vázquez y Rocío Lucas, se reunieron con la rectora leonesa para avanzar en la implantación de este ansiado grado, y en el caso de Burgos el nuevo rector, José Miguel García, ha recordado que aunque los estudios Medicina están regulados en un porcentaje muy alto, del 85%, cuentan con una ventaja competitiva para tratar de diferenciarse del resto de universidades y por eso trabaja en un proyecto formativo diferenciador. «Nuestra singularidad es la inserción en el entorno y la capacidad tecnológica», recuerda García, así que apuestan por diseñar un nuevo grado en Medicina sustentado en las nuevas realidades tecnológicas, la inteligencia artificial o la robótica, «empaquetándolo» hacia una medicina del futuro, una medicina preventiva y de precisión. León aún no ha dado a conocer cuál será su estrategia, aunque Nuria González también avanzó un programa diferenciador para los estudios de Medicina. García afirma que empiezan «en el momento adecuado» y, si bien es realista y sabe que están ante un reto complejo, no exento de dificultades, también destaca que cuentan con el apoyo de la sociedad, del tejido económico y hay voluntad política, el apoyo de la Junta de Castilla y León, en materia de financiación como de infraestructuras. Al igual que en León, uno de los temas clave es la ubicación de los estudios. En León, aún no se ha decidido dónde se ubicarán definitivamente los estudios o si será necesaria la construcción de una nueva facultad, aunque la rectora avanzó que los primeros cursos serán en la Facultad de Ciencias de la Información, mientras que en Burgos apostarán por los barracones del antiguo Hospital Militar, cedido por la Junta para usos educativos y sociosanitarios, donde se habilitarán tres aulas para un centenar de estudiantes por aula y un laboratorio de anatomía, lo básico para los primeros cursos.

Plazos e infraestructuras

El rector de la Universidad de Burgos, apuntó que será esta semana que entra en la que se reunirá con Vázquez y Lucas, como hicieran en León, para avanzar en la implantación de estos estudios. «Para Medicina, la financiación de la Junta está garantizada, «otra cuestión es que hay que negociarla», apuntó el rector burgalés, ponerle plazos, definir infraestructuras… y habrá reuniones en las que se aborden estas cuestiones», señaló José Miguel García, para recordar que están recibiendo solicitudes de sanitarios interesados en formar parte de la plantilla docente, y por el momento la cifra supera las 350, lo que a juicio del rector demuestra que la vocación docente entre los profesionales del sistema sanitario burgalés. «Tenemos el tiempo justo» para implantar Medicina, ha asegurado, pero también «viento a favor y las velas puestas para seguir adelante», en uno de los retos que asume García en su mandato de seis años, para que la Universidad de Burgos cuente con una titulación de «altísimo impacto social», que ayudará a reforzar con profesionales el sistema sanitario de Castilla y León.