La pública lidera la matrícula en FP, pero aumenta en la concertada

El éxito de la FP también ha tenido su repercusión en los centros concertados que imparten esta modalidad educativa. En la provincia de León son más de un millar los inscritos, aunque siguen siendo mayoría los que acuden a los públicos, ya que rozan los 6.000, según los datos que baraja el último informe del Observatorio sobre la Formación Profesional, elaborado por CaixaBank Dualiza en colaboración con Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad relativos al año 2022. Sin embargo, el incremento es más dispar, ya que desde 2012, las matrículas han aumentado un 16,4% en los centros concertados leoneses, mientras que en los públicos ha sido del 10,4%. En los privados leoneses estudian 328 alumnos.

A nivel autonómico, las matriculaciones de alumnos en centros privados no concertados se han disparado un 182% en la última década, al pasar de los 855 estudiantes existentes en el curso 2012/2013 a los 2.418 de los registrados en 2022/2023. La cifra casi se triplica, impulsado por el fuerte crecimiento de las matrículas en la modalidad a distancia, al acaparar más de la mitad del alumnado. Pese al incremento experimentado en los últimos años, los estudiantes en centros no concertados solo supone el 5,6% del total de los alumnos de FP en la Comunidad, que llegan al 28% al sumar todos los centros privados (tanto concertados como no concertados), con 12.291 matriculados.

pocos cambios

El informe destaca que el grueso del alumnado de FP en Castilla y León estudia en centros públicos (30.917), lo que supone el 71,5% del total. Los autores del estudio señalan que el incremento del alumnado en los centros privados demuestra una clara tendencia hacia la flexibilidad que ofrece la formación a distancia, especialmente en el sector privado. No en vano, los alumnos que optan por este tipo de enseñanza son personas que tratan de mejorar su cualificación a la vez que trabajan.

En cambio, la formación on line no acaba de cuajar entre los centros públicos de la Comunidad, donde solo el 11,5% cursa ciclos de FP a distancia, en la línea de la media nacional (12%). En concreto, 3.583 alumnos de un total de casi 31.000 euros. Además, poco ha aumentado con respecto a hace una década, cuando ese porcentaje era del 8,3%.

Los datos, consultados por la Agencia Ical, muestran que los centros privados apuestan principalmente por los grados superiores, mientras que su presencia es mínima en la FP Básica. En la Comunidad, siete de cada diez alumnos están matriculados en ciclos superiores. Son 1.682 repartidos entre los de la modalidad presencial (825) y a distancia (857). Por el contrario, el Grado Medio cuenta con menos de la mitad de los estudiantes, con 709, de los que 435 son a distancia. El resto, apenas 27, se matricula en los ciclos básicos.

Entre los cursos 2012 y 2022, el número de estudiantes matriculados en FP en centros privados concertados en Castilla y León aumentó un 19%, al pasar de los 8.285 a los 9.873 alumnos. Un porcentaje que es inferior en los centros públicos, donde se quedó en el 13%, tras subir en unos 3.500 estudiantes, hasta los 30.917.