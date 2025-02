Veterinarios de Léon piden a Planas la suspensión del nuevo sistema de uso de antibióticos en animales

Publicado por EP León Creado: Actualizado:

El Colegio Oficial de Veterinarios de León ha pedido este jueves al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la suspensión cautelar del nuevo sistema de uso de antibióticos en animales.

En un comunicado recogido por Europa Press, los veterinarios de León han trasladado su "malestar" ante los cambios en la regulación del uso de antibióticos en la práctica veterinaria.

El Colegio ha remitido una carta al titular de la cartera de Agricultura, Pesca y Alimentación para trasladar el "desacuerdo, malestar e inquietud general" de los profesionales clínicos de animales de compañía ante los cambios normativos.

En la misiva, han puesto en el foco al sistema Presvet, una base de datos creada por el Ministerio para la comunicación del uso de antibióticos en la práctica veterinaria, que "ha puesto en pie de guerra" a los profesionales clínicos de animales de compañía.

"Los veterinarios clínicos de pequeños animales son los primeros interesados en garantizar el buen uso de los medicamentos veterinarios ya que, como garantes de la salud pública, trabajan no solo por la salud de sus pacientes sino también por la del conjunto de la sociedad", han señalado.

Sin embargo, han incidido en que aunque entienden la necesidad de garantizar un uso responsable de los antibióticos, "son numerosos" los problemas generados por el sistema Presvet, entre los que han incluido "la gran carga administrativa" que ha provocado un gran número de quejas entre los colegiados.

En primer lugar, han apuntado a que el procedimiento administrativo "limita la toma de decisiones basadas en el criterio profesional", sin tener en cuenta que en la elección del tratamiento en cada paciente "debe ser del profesional veterinario el que determine qué antibiótico debe administrar o prescribir en cada momento, a qué dosis, para qué indicación y la duración del tratamiento".

"Aunque el sistema Presvet no va contra el criterio clínico, nos obliga a justificar la necesidad de uso de cada antibiótico, y a pautar primero un antibiótico del grupo D, si no funciona pasar al grupo C y así sucesivamente", han relatado los profesionales veterinarios leoneses.

Todo ello puede derivar, según los mismos, en que un proceso patológico grave que se podría haber solucionado con unos días de un determinado antibiótico, o bien no se solucione o fallezca el paciente mientras se espera por los resultados de las pruebas que justifiquen su uso.

En su carta, los veterinarios han reprochado que la nueva norma "crea riesgos para la vida del paciente" al impedir "tomar decisiones de forma rápida y justificada", por lo que "en base al Código Deontológico y la ética veterinaria", han considerado que debería primar la vida y el bienestar de los animales.

"Régimen sancionador desproporcionado"

El órgano colegial ha criticado también "régimen sancionador desproporcionado" y "profundamente injusto" que va a aparejado al nuevo sistema, ya que, a su juicio "criminaliza al veterinario por simples errores administrativos".

Por ello han pedido una revisión "racional" de las sanciones porque "sólo generan miedo en los profesionales, limitan el criterio clínico y les convierten en meros administrativos de un protocolo estándar que en la mayoría de las ocasiones no es efectivo".

El nuevo sistema, señalan, tiene también "costes inasumibles para propietarios", además de generar "problemas en la gestión de los excedentes de medicamentos" y la falta de "una integración completa con los programas de gestión veterinaria que dificulta la trazabilidad de los tratamientos inyectables".

Por todo ello, desde el Colegio Oficial de Veterinarios de León solicitan que se modifique este sistema o se diseñe un sistema alternativo "que permita un control real y efectivo del uso de antibióticos".

Mientras tanto, reclaman que se suspenda el sistema Presvet de modo cautelar hasta que se implemente uno nuevo "adaptado a la realidad de la clínica veterinaria que respete la libre actuación de nuestros excelentes profesionales veterinarios".