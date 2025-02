«Conocemos los cuentos y a los cuentistas»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

No es nuevo que una muchedumbre de leoneses se encamine a escuchar la exposición de motivos que les llevó a manifestarse por las calles de la ciudad; no hay que rebuscar en la memoria reciente de León, con episodios sonoros, también los que terminaron a los pies de la Catedral, donde ayer los sindicatos le dieron un repaso a los políticos. «Situación de marginación, subdesarrollo y crisis que vive la provincia», proclamaron los oradores en otras ocasiones, como esta vez casi siempre interrumpidas por gritos ahogados o jaleados en favor de la autonomía leonesa, uno de los anhelos imposibles de disimular entre el gentío que llenó la Plaza de Regla. También por el atavío para la ocasión, de la gente empapelada con banderas de León, en ese tono carmesí que ha acabado por difuminar el rojo del sindicalismo de clase. La quinta manifestación desde que en 2018 el movimiento sindical se puso manos a la obra para tratar de revertir el agujero social y económico que vive la provincia se basó en la declinación del cuento, y todos los matices de su campo semántico, según invocaron los poetas; esa fue la leña que ardió en el escenario en el que los líderes de las cuatro organizaciones convocantes dieron rienda suelta a la retórica: «Los trabajadores y trabajadoras de León no sabremos tampoco muchas cosas, pero de igual manera que León Felipe, nos sabemos todos los cuentos y reconocemos a los cuentistas». Desde ese púlpito que se encajona entre la excelencia de la arquitectura y la fe de los leoneses, se enfatizó el relato a golpe de hachazo: «Engaños y más engaños; los hay que casi hemos olvidado; quedan atrás, tan oscurecidos por el tiempo que apenas recordamos la rabia que todos sentimos en la boca del estómago cuando descubrimos que sólo era un cuento... Otro cuento a punto de convertirse en leyenda mítica es el proyecto de Torneros, que colocaría a esta provincia en el centro de distribución logística del noroeste; lo que no es un cuento son los 300 millones que acaban de anunciar para un proyecto extrañamente similar en la provincia natal de algunos miembros del consejo de Ministros». A esas alturas del manifiesto ya no era fácil comprobar si quedaban miembros del partido del Gobierno entre la audiencia; pero los oradores abrieron otros libros y leyeron otros cuentos: «Los 516 millones que León ha recibido del fondo de recuperación y resiliencia, frente a los 163.000 millones que ha recibido España. ¿Qué nuevo cuento es ese que utiliza como calmante social un porcentaje que apenas se acerca al que representa poblacionalmente León?». «Nos tratan como a infantes sin destetar. Pero la gente trabajadora de León, con larga batalla de luchas e incluso algunas batallas ganadas, ya nos sabemos todos los cuentos». Y ahí, justo cuando el rosetón de la Catedral dejó pasar a la nave el único rayo que aclaró la lluvia, que en León pintea, llegó el espacio de las soluciones: «Para las personas que viven de las industrias y del comercio en comarcas como El Bierzo y Laciana, donde se sufren las infraestructuras terrestres propias de una colonia... Para la gente que vive del campo, donde es necesario apostar por jóvenes y por mujeres... Para los que esperan que las autopistas puedan ser transitadas con las condiciones de gratuidad de otras regiones... Para los que tiene que emplear más tiempo en llegar en tren de León a Ponferrada que de León a Madrid... Para que a los que un día trabajaron en el sector minero no se les revuelvan los estómagos cuando les hablan de transiciones energéticas.... « «No aguantaremos más cuentos». Los convocantes cuestionaros el recuento de asistentes que ofreció la subdelegación del Gobierno.