UPL invita al alcalde de León a llevar "al Gobierno de su partido en Madrid" la cuestión autonómica leonesa

UPL ha calificado de "trampantojo" el informe del alcalde de León sobre la legalidad de la autonomía leonesa y le ha invitado a expresar al Gobierno "que es de su propio partido" la única y sencilla medida que se debe aplicar para alcanzar el objetivo "que es tan fácil o tan difícil como tener voluntad política y aplicar el artículo 144 de la Constitución".

Así lo ha explicado el procurador de UPL en las Cortes de Castilla y secretario general del partido, Luis Mariano Santos, en una rueda de prensa celebrada esta mañana para hacer balance de la cita del domingo.

"No se trata de cuántos ayuntamientos aprueban la moción. No sé si hacía falta un informe, lo que hace falta es doblar el brazo a PP y a PSOE porque en el momento en que un voto más apueste por este cambio, se va a hacer", dijo Santos. "Es tan fácil y tan difícil como cambiar la votación de PP y PSOE. Sólo hay que conseguir la mitad de votos más uno".

Eduardo López Sendino, portavoz municipal de UPL calificó la decisión como "un trampantojo para él mismo. Para este viaje no hacían falta estas alforjas. Bastaba con aplicar el artículo 144 de la Constitución y conseguir la autonomía para la Región Leonesa. Lo que tenía que haber hecho el alcalde", enfatizó Sendino "es ir al Gobierno de la nación y explicarles cómo se consigue la autonomía para León. Lo demás son fuegos de artificio".

No cree Luis Mariano Santos que se vayan a anticipar las elecciones autonómicas: "Vaticiné el adelanto de las últimas pero no lo veo ahora porque tendría que existir una ultraderecha en caída libre. No quieren negociar con nadie más y hay mucha incertidumbre", explicó. "Pero las decisiones del PP y del PSOE vienen de Madrid siempre. Mañueco ha dicho en la intimidad que da por finiquitada la legislatura en mayo pero que no va a convocar elecciones en noviembre".

Santos expresó su agradecimiento a los organizadores de la manifestación del domingo en León "porque es un trabajo en favor de la sociedad leonesa “ y pueden existir “muchos problemas en la provincia, pero está claro que somos cada vez más los que creemos que la solución a los problemas pasa por el cambio autonómico del marco territorial, que llevamos persiguiendo mucho tiempo”.

UPL era consciente de que iba a tener muchos ataques “desde la convicción de que defendemos la opción mayoritaria, por mucho que haya mucha gente a la que no le gusta”.

No le sorprende al leonesismo la "millonada" para Valladolid, inyectada por el ministro Óscar Puente al día siguiente de la manifestación: “lo que nos sorprende más y nos molesta a todos es la actitud chulesca a la hora de presentarlo". Ha puesto de uñas "a todo el noroeste, hasta hay asociaciones vallisoletanas que se han quejado".

El PSOE de León y de toda España "deberían de plantearse si este es el ministro que merece, que no es más que un forofo del (Real) Valladolid y de Valladolid".

Santos cree que no basta con prometer más inversión para Villadangos "porque el polígono se desarrolla solo por su ubicación". La realidad la dibujó ayer UGT "que dijo que la mitad de la industria de la Comunidad se concentra en Valladolid y Burgos".

Hace falta según UPL que "(Ricardo) Gavilanes, que ahora es el jefe del Grupo Parlamentario del PP y sus procuradores y diputados se pongan manos a la obra y cambien las políticas de los últimos 40 años".

A Santos le sorprende que el único año "que no han sido capaces de aprobar el presupuesto" en la Junta "pudiera parecer que es mejor no tener presupuestos, porque cada día desayunamos con una millonada, que luego serán promesas incumplidas".

La manifestación del domingo "no puede quedarse ahí" y se anuncia ya una batería de medidas "para continuar con el proceso autonomista".

"Puedo entender que esto moleste, porque antes la gente nos veía como algo simpático y no peligroso. Pero ahora ponemos nerviosos a muchos, no por nosotros", explicó Santos "sino porque la sociedad leonesa se ha cansado. Eso está por encima de sindicatos y de partidos".