Mañueco responderá en el próximo pleno sobre la manifestación del 16F en León

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, será preguntado en el próximo pleno de las Cortes, previsto para el 25 y 26 de febrero, sobre su “despoblada” agenda legislativa por parte del socialista Luis Tudanca, de momento portavoz parlamentario, mientras desde Vox se le preguntará por la estabilidad de su gobierno en minoría. Además, el ‘leonesista’ Luis Mariano Santos le pedirá una valoración de la manifestación del pasado 16 de febrero por el futuro de León y desde el Grupo Mixto, Pablo Fernández (Unidas Podemos), le exigirá explicaciones sobre la sentencia del caso de “La Perla Negra”.

La próxima sesión plenaria arrancará el martes, a las 16.30 horas, con las cuatro preguntas de control al jefe del Ejecutivo autonómico a las que seguirán las referidas a los consejeros, incluida una de la no adscrita Ana Rosa Hernando sobre la salida de Vox del Gobierno de coalición con el PP. De esta forma, la viceportavoz socialista Patricia Gómez Urbán tomará la palabra para pedir a la Junta una valoración sobre la brecha de género salarial en la Comunidad, tras no hacerlo desde hace tiempo.

Asimismo, los socialistas también preguntarán por las inversiones en los centros educativos, la puesta en marcha de unidades de ictus prometidas por la Junta, la “endémica” falta de oncólogos en El Bierzo (León) y Zamora, la seguridad de los trabajadores del centro de menores Zambrana de Valladolid y la “proliferación” de granjas de porcino en la ribera del Duero de Burgos. Vox se centrará en los talleres que se imparten en los colegios sobre sexualidad, la energía nuclear, la acogida de “menas” en la Comunidad o la situación del campo.

UPL-Soria YA opta por exigir explicaciones sobre el plan integral para el Hospital del Bierzo, la falta de profesionales sanitarios en el medio rural de Soria y el cierre de empresas en esta provincia. Desde el Grupo Mixto, Francisco Igea pregunta a la Junta sobre el papel de la Unión Europea en la guerra arancelaria de Donald Trump, y Pedro Pascual, de Por Ávila, por los campus periféricos. Además, se plantearán dos interpelaciones, una de UPL-Soria YA sobre agricultura y ganadería y otra de los socialistas sobre infraestructuras viarias.

El orden del día incorpora también dos mociones de Vox y el PSOE sobre vivienda y sanidad, así como cinco proposiciones no de ley, ya que llega una que registró un empate en la votación durante su debate en comisión sobre la falta de secretarios-interventores. Así, Pedro Pascual demandará la creación de unidades de ictus en todos los hospitales, mientras los de Santiago Abascal pedirán medidas de apoyo al campo y la industria. Además, los socialistas instarán a la Junta a derogar la orden que limita los centros de acogida a 120 plazas y el PP exigirá explicaciones al Gobierno sobre el acuerdo comercial con Mercosur.

Finalmente, la sesión plenaria se cerrará el miércoles con la toma o no en consideración de la proposición de ley de Medidas contra la Despoblación que plantea Soria YA. El texto legislativo se registró en junio de 2024 por parte de la formación ‘sorianista’, si bien no se admitió a trámite por la Mesa de las Cortes hasta julio del pasado año. De momento, el Grupo Popular, el mayoritario, ha señalado que debe estudiar el texto, mientras Vox no ve en principio motivos para oponerse a su tramitación.