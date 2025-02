Los sindicatos se plantean una huelga en vista del silencio de las administraciones al 16-F

UGT, CC OO, USO y CGT dejaron entrever esta mañana la posibilidad de convocar una huelga en la provincia durante el periodo preelectoral, como respuesta al silencio de las administraciones pese a lo que consideran que fue un éxito de movilización del 16-F.

Las organizaciones criticaron esta mañana el silencio de la Junta y el Gobierno ante el clamor de los leoneses. Sin embargo, CC OO se desmarcó de las pretensiones autonomistas: "No estamos en contra, pero no es nuestra prioridad", señaló Elena Blasco, acompañada en la comparecencia por Enrique del Reguero, Antonio Nicolás y Jesús López.

La primera convocatoria de prensa “tras la inmensa movilización del 16 F “ no pone de acuerdo a los sindicatos y a las administraciones en torno a la cifra de participantes, “pero ese no es el argumento central “. Elena Blasco lamentó que los partidos que sustentan las instituciones y estuvieron presentes en la concentración “han hecho una reafirmación de las reivindicaciones con su presencia, pero no entendemos que nueve días después no se hayan puesto en contacto con nosotros “.

Los sindicatos denunciaron “un bloqueo del diálogo social “, y reiteraron la exigencia de ser citados“, porque necesitamos que su apoyo simbólico pase a materializarse“. Las organizaciones han hecho “el trabajo y el planteamiento de las reivindicaciones. Empleo, infraestructuras, reindustrialización y servicios públicos son los cuatro pilares básicos”.

La movilización “no es un photocall. Si no nos citan, seremos nosotros quienes les cite a ellos para empezar a trabajar por el futuro de esta provincia”, señaló Blasco

Antonio Nicolás (USO) criticó “el cinismo que cabalga a lomos de determinados partidos políticos “ y anunció que se tomarán decisiones más duras, en referencia a una posible huelga. “Hay representantes políticos de esta provincia, que se están quemando por ella “, dijo y pidió que expliquen “qué coj… qué hacéis en una manifestación con la ciudadanía, para después no hacer nada".

Jesús López (CGT) aseguró que la hoja de ruta arranca "ya con la exigencia de inversiones" para la provincia y Enrique del Reguero (UGT)) consideró triste el silencio de la Junta y el Gobierno "pero más triste es que a la sociedad leonesa le dé igual".

"Nos han engañado muchas veces, la última con la Mesa por León", dijo del Reguero. "A Mañueco le va a condonar el Gobierno 3.000 millones que vendrían muy bien a León", explicó. "No sé si haremos más manifestaciones o aprovecharemos el periodo electoral para entrar en su campaña. No queremos ser la España Vaciada y Vacilada, queremos que se nos tenga en cuenta".

"Pedimos la unión de la clase civil leonesa para reivindicar su futuro", explicó Reguero por UGT. Blasco recordó no obstante, en nombre de CC OO que la capacidad para el cambio "no la tenemos nosotros, sabemos quiénes son".

Comisiones Obreras en Castilla y León elogió esta mañana el Estatuto de Autonomía, que cumple 42 años. Su representación en la provincia siguió una filosofía de no oposición, pero se desmarcó del resto de sindicatos: "Hay que respetar sensibilidades y estamos a favor de la libertad de elección. Hay desequilibrios territoriales, por supuesto. ¿Que hay que corregirlos con una comunidad autónoma? Es evidente que no. No hay que asumir que el 16-F fue una reivindicación autonomista. Había una hoja de ruta, un manifiesto y un plan para una solución. Y esa fue la que se aprobó, más allá de reivindicaciones añadidas a la inicial. ¿Que entre una de las soluciones se decide que debe de ser la autonomía leonesa? Que se haga, pero como sindicato CC OO cree que esa no es nuestra responsabilidad. No estamos en contra de la autonomía leonesa pero no es nuestra competencia básica, sino las condiciones de la clase trabajadora".

Nicolás explicó que el marco estatutario de la provincia de León "está dando un problema. El carácter leonesista de una manifestación donde hay algún partido político con relevancia en las instituciones que utiliza este mecanismo, es evidente. ¿Puede ser un camino si no hay otras circunstancias que lo cambien? Llegará un momento en que a lo mejor hay que encerrarse en las instituciones. La sociedad pide que se hagan cosas sin cinismo y que cada uno explique lo que va a hacer. Las organizaciones sindicales tienen su complejidad a nivel regional, pero a nivel local estamos en la defensa de la Región Leonesa".

Reguero señaló que el Estatuto de Autonomía debe de desarrollarse "y recoge la existencia de dos regiones, que necesitan descentralización. Nosotros (UGT) como sindicato provincial reivindicamos el futuro de León. En cualquier convocatoria que hagamos siempre hay banderas de León y eso va a más. Quien quiera ponerse una venda, que se la ponga. Las organizaciones sindicales tenemos que atender al deseo mayoritario de la autonomía, no podemos ponernos de espaldas a una realidad social".

Jesús López explicó que su propuesta va a ser "una plan de acción y reacción. Ya no vamos a esperar más y haremos lo que haga falta"