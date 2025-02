Nuria González: "Las microcredenciales es una forma de unión de universidad y sociedad"

Publicado por León Creado: Actualizado:

Toda la proyección de la Universidad de León abunda en el desarrollo de la sociedad leonesa. La rectora, Nuria González, sintetiza los primeros meses al frente de la entidad académica con ese fin, después de resumir el relevo en el rectorado: «La transición ha sido suave», allana ante los grandes objetivos de su mandato en su paso por El Filandón, de Diario de León y La 8. Medicina ya está en marcha.

Ls retos del mandato

Avances en los proyectos fijados. La rectora Nuria González repasó algunos de los retos del mandato que emprendió la pasada primavera. «Avanza la casa del estudiante, hemos puesto en marcha el colegio mayor de La Tebaida, el plan estratégico está definido y lo presentaremos el 3 de abril, damos pasos en la estabilización del profesorado y en la carrera horizontal», desgranó sobre ese repertorio que es una hoja de ruta para su gestión como rectora.

Microcredenciales

El nicho de la formación a lo largo de la vida. Nuria González se mostró optimista en torno a esta modalidad formativa con una demanda cada vez más creciente. «Tenemos en marcha el estudio y la implantación de más microcredenciales, que es una forma directa en la conexión de la Universidad con la empresa; uno de los retos más importantes que tenemos; la formación a lo largo de la vida es un tema recurrente; en un evento reciente de la Junta rectora de la conferencia de rectores, en Francia, quedó constancia de esta apuesta formativa, que también es uno de los retos de la OCDE, incentivar estudios y formación a lo largo de la vida».

El trabajo diario

Estreno de un mandato de seis años. La rectora de la Universidad de León emprendió un mandato de sis años, la primera vez que se establece este molde de representación, sin opción a reelección. «Da tranquilidad para acometer proyectos y ponerlos en marcha; más margen para desarrollarlos. No tengo constancia de que se haga largo; en este medio año no he tenido esa sensación. Mi intención en continuar con ilusión y proyectos que merecen la pena. Aprendí en los equipos de García Marín; cada rector impone su impronta. Soy de ejecutar y tomar decisiones».

Los techos de cristal

Los retos para la mujer. Nuria González se refirió a algunos hitos recientes que asignan responsabilidad a mujeres en diversos ámbitos de la vida pública, de diferentes frentes administrativos. «Afortunadamente cada vez rompemos más techos; es importante que podamos ser referentes para la sociedad y para las que vienen desde atrás; el camino está ahí. Eso es clave»

El impacto de Sara García

«Ayuda a despertar vocaciones». La rectora no dejó de comentar la inmediata visita de Sara García a la Universidad de León, que saluda como un acontecimiento para con su alumna. «Sara ayuda a despertar vocaciones y a pensar que los sueños se cumplen; además, es una comunicadora excelente y siempre es un placer tenerla entre nosotros». Respecto a la proyección que Pablo Álvarez y Sara García le han dado a la Universidad de León, la rectora reconoce ya un impacto: «Las familias que dudaban, pueden inclinarse a favor de una universidad como la de León; en el incremento de alumnos se puede estar notando ya».

Expociencia

De la Universidad de León para la sociedad. La sexta edición del evento Expociencia recibió un halago especial de la rectora leonesa, que destacó el evento como «el mejor exponente de la capacidad investigadora, el escaparate para despertar vocaciones, para dar visibilidad para divulgar, no sólo a través de publicaciones científicas», dijo en torno a una cita que cada año llama la atención y participación de más colegios, de más escolares.

Medicina

Profesorado, planes de estudios, estructuras. Por relevancia, la implantación de Medicina ya ocupa al equipo directivo de la Universidad de León. «Está claro que comenzará a impartirse en septiembre de 2026; cada quince días, se celebran comisiones con Educación y Sanidad; ya tenemos definidos planes de estudios, con la implicación de diferentes facultades que han aportado propuestas para completar las asignaturas optativas; y en breve, Representantes de Educación y Sanidad evaluarán el San Antonio Abad; el laboratorio de Anatomía se implantará en Ciencias de la Salud, y podremos avanzar el pliego para equiparlo; en ciencias de la Salud se impartirán los primeros cursos. El cupo de alumnado se establece en 80 plazas. Hay que tener en cuenta la proyección de estos estudios, no sólo para la Universidad, también para la sociedad».

Crecimiento de matriculados

Más alumnos. Nuria González destacó otro detalle positivo en la Universidad de León: «En tiempos en los que decrece la población en edad universitaria, crecen los nuevos alumnos de grado un 9%; es importante y por eso lucharemos por mejorar las condiciones de financiación, ajustada a nuestras necesidades».