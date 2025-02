El Ayuntamiento rescata después de 11 años el enlace de Puente Castro con La Lastra

Desde que se cubrieron los restos arqueológicos hace más de 11 años no había vuelto a aparecer referencia al enlace de La Lastra con la avenida de San Froilán en Puente Castro. La infraestructura, recortada a la mitad sobre lo que venía en el plano original, resucitó en el Pleno municipal de este viernes que insta a que “el equipo de gobierno inicie los trámites para la redacción del proyecto de continuación”. Pero, pese al apoyo de todos los grupos a la moción de UPL, el PSOE ya advirtió de que todo queda condicionado a que “sean los servicios técnicos municipales en colaboración con patrimonio” quienes lo aprueben.

El acuerdo prescinde de la referencia que se hacía en la redacción primigenia a la “puesta en valor de los restos romanos”. El texto final borró este apunte para ajustarse tan sólo a la redacción del proyecto y a que, “posteriormente se soliciten las ayudas oportunas tanto a la Junta de Castilla y León o incluso ayudas europeas, para la ejecución de la citada prolongación viaria con la preservación de los restos romanos”.

A pesar de la apostilla del PSOE, los técnicos ya incluyeron en el expediente que “se considera prioritaria la ejecución del vial proyectado que conecta las glorietas actuales de la avenida San Froilán y la de la calle la Flecha”. “Ello es necesario para atender el previsible aumento de tráfico rodado derivado de la puesta en servicio de las diferentes infraestructuras en desarrollo”, en referencia a la nueva superficie comercial de La Lastra, la futura central de calor y el nuevo área industrial, como defendió el portavoz de los leonesistas, Eduardo López Sendino. En el texto técnicos se alude además a la necesidad de “impedir el presente deterioro y garantizar la necesaria preservación ambiental del actual único vial de conexión, el puente de piedra sobre el río Torío, entre el barrio de Puente Castro y el resto del municipio”.

El informe técnico que se añade a la moción reseña que “ese nuevo vial ha de realizarse conforme al trazado en planta y alzado que fue autorizado por la Comisión de Patrimonio permitiendo el desarrollo Sector de Suelo Urbano No Consolidado NC 22-05 del PGOU, en el cual se incluye el vial como carga a ejecutar por parte de los propietarios del suelo”. En esta argumentación se abunda en que “cualquier cambio en la ocupación del vial que afecte a las superficies de las diferentes categorías de suelo, así como al coste de la infraestructura, desequilibrará las actuales cargas y aprovechamientos que se derivan del vigente Plan General de Ordenación Urbana derivando en repercusiones de distinta índole que afectaría a los derechos de los propietarios del suelo”.

Con esta referencia, los técnicos asientan que “optar por otra alternativa que la avanzada debiera devenir de una más que justificada, técnica y económicamente, necesidad de preservar los restos arqueológicos de otra forma que la prescrita, autorizada y ejecutada en su día”. “Esa decisión conllevaría irremediablemente, no sólo a la no ejecución del necesario nuevo vial, al no existir otra alternativa técnica de trazado, sino también a las repercusiones que conlleven los desajustes en los derechos urbanísticos previos de los propietarios del suelo al no poder desarrollar el mismo en las condiciones marcadas en el vigente PGOU”, se advierte.