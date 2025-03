Moreno niega que el socialista expedientado sea de su equipo y condena "cualquier insulto, lo haga quien lo haga"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Pese a que el escrito remitido a Ferraz por la dirección provincial del PSOE le identifica como "miembro del equipo de Diego Moreno", el candidato que le disputara a Javier Alfonso Cendón el liderazgo de la formación negó este miércoles que forme parte del mismo.

"No es miembro de mi equipo. Las dos únicas personas que figuran por ahora son Andrea Fernández y David Corral, que fueron quines estaban conmigo al entregar los avales. Todavía no hay nadie más en mi equipo, que presentaré más adelante", expuso.

Moreno no negó que le conozca, pero apostilló que "ni siquiera" sabe "si está afiliado" dado que no tiene "acceso al censo".

Sé que tradicionalmente era militante y que fue concejal en Bembibre, con Gerardo Álvarez Courel, que quizá le conozca más que yo", apuntó, en referencia al presidente de la Diputación, a quien, presuntamente, de acuerdo al documento de petición de expulsión del partido, Manuel Ángel Rey Vieira llamó "traidor" y "chaquetero".

El aspirante vinculado al ala leonesista, frente a los sanchistas de Cendón, insistió en que Rey Vieira no está en su equipo, pese a que aparece junto a él en una fotografía justo antes de entrar a la sede del partido, este pasado lunes, para formalizar la presentación de avales. "Si estaba en la calle cuando llegué, no le voy a decir que no se acerque", justificó.

El candidato a la secretaria provincial socialista explicó además su actuación en el momento del revuelo. "Cuando vi que estaban dando gritos, salí e intenté que el altercado no fuera a más. Incluso hablé con Javier y le dije que, en la medida que podía, medié, pero esa persona es adulta y no soy yo quien debe responder por ella", detalló, antes de recalcar su "absoluta condena ante cualquier insulto a cualquier compañero, lo haga quien lo haga".