Courel: "Esa gente con esos comportamientos donde mejor está es fuera del partido"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las primarias del PSOE han entrado en una fase de alta tensión tras desvelarse una serie de incidentes que han empañado el proceso interno. En el centro de la controversia se encuentran acusaciones de amenazas e insultos dirigidos al actual secretario general, así como señalamientos de presiones por parte de las candidaturas en liza. El presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, , cuestionado al respecto, ha ofrecido su visión sobre una situación que, según sus palabras, requiere "respeto y educación" para preservar la integridad del partido.

El conflicto estalló cuando se hicieron públicas las amenazas proferidas por miembros de la candidatura rival hacia Cendón. Sin embargo, el presidente ha revelado que él también fue blanco de ataques personales: "La misma persona que amenazó al secretario general me insultó llamándome traidor y chaquetero". A estos calificativos se sumaron otros como "lameculos", pronunciados, según él, por alguien que ostentó el cargo de secretario general de la agrupación de Bembibre, un hecho que le resulta especialmente doloroso dado que ambos compartieron responsabilidades en la ejecutiva local. "Yo no he traicionado nunca a nadie", afirmó tajante.

Ante estos comportamientos, el presidente fue claro en su postura: "Esa gente con esos comportamientos donde mejor está es fuera del partido". Subrayó que todas las candidaturas son legítimas y que actitudes como las descritas no solo son inaceptables, sino que "no conducen a nada". Su mensaje apunta a desterrar este tipo de conductas para garantizar un proceso limpio y respetuoso.