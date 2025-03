Alicia Quirós, primera española en lograr la acreditación estadística europea

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una profesora de la Universidad de León ha conseguido hacer historia al convertirse en la primera mujer española en recibir la Acreditación Estadística Europea que otorga la Federación Europea de Sociedades de Estadística. Un reconocimiento a Alicia Quirós por el análisis de datos médicos que ha realizado para ayudar al diagnóstico en diversos campos de la medicina. «La obtención de datos de calidad y su análisis ha cobrado importancia en los últimos tiempos y por ello la federación europea ha creado un estándar para la acreditación de estadísticos profesionales, un reconocimiento que no sólo valora la formación académica de los candidatos, sino también su trabajo continuado y relevante en el análisis de datos reales, además de poseer habilidades de comunicación en al menos dos idiomas de los países europeos», señala Quirós, quien estudió Matemáticas y después hizo su tesis doctoral en Estadística con el objetivo de «hacer un trabajo más aplicado a otras áreas y mejorar el mundo que me rodea. Creo que mi trabajo realizado en análisis de datos médicos para ayuda al diagnóstico, en neuroimagen, oncología y cardiología es el que me ha llevado a obtener este reconocimiento». Sólo 23 personas han recibido hasta ahora esta acreditación.