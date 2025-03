El nuevo modelo judicial arrancará el 1 de julio, excepto en la capital y El Bierzo

La Ley de Eficiencia Procesal, que resume dos de sus principales argumentos para León en la creación de siete Tribunales de Instancia para la provincia y en la implantación de la mediación obligatoria antes de emprender un procedimiento judicial, empieza a dar sus primeras señales materiales.l El Boletín Oficial del Estado del pasado viernes publicó la orden por la que desde el 1 de julios, los partidos judiciales de Astorga, La Bañeza, Cistierna, Sahagún y Villablino estrenan las nuevas estructuras, que se integran de acuerdo a cinco modelos de oficina judicial.

De acuerdo a la disposición, el día 1 de julio de 2025 los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en aquellos partidos judiciales donde no exista otro tipo de juzgados, se transformarán, respectivamente, en Secciones Civiles y de Instrucción únicas y Secciones de Violencia sobre la Mujer. No es el caso de León, donde Instrucción 4 de la capital sigue sin gozar de la condición de exclusivo y excluyente y tiene carácter mixto,

El día 31 de diciembre de 2025, los restantes juzgados, no comprendidos en los supuestos anteriores, se transformarán en las respectivas Secciones conforme a lo previsto en la ley.

La nueva estructura diferencia cinco tipos de oficina judicial. A los partidos judiciales leoneses se les asigna el modelo A: Oficina judicial integrada, exclusivamente, por el Servicio Común de Tramitación, que asumirá la totalidad de las funciones procesales y administrativas.

AUDIENCIA PROVINCIAL

Para la Audiencia Provincial se contempla el modelo B: Oficina judicial integrada por el Servicio Común de Tramitación y por un Servicio Común General que asumirán la totalidad de las funciones procesales y administrativas.

En el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León regiría en la idea inicial el modelo C: Oficina judicial integrada el Servicio Común General, por el Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia y el Servicio Común de Ejecución. Además, según los casos, podría completarse con el Servicio Común de Tramitación de la Audiencia Provincial y por el Servicio Común de Tramitación del Tribunal Superior Justicia. Así, dentro de este modelo se pueden dar las siguientes variantes: La primera, la C1, sin división en áreas internas; la C2, con áreas especializadas según la jurisdicción (civil, penal, social, mercantil, etc.); y la C3, aplicada a Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales con subdivisiones internas.

Las novedades no afectan solamente al apartado estructural. Desde el 3 de abril, antes de acudir a los juzgados será necesario someterse a los Métodos Alternativos a la Solución de Controversias (MASC), que se erigen en una fórmula de mediación extrajudicial para tratar de no llegar a presentarse ante el juez y aligerar la carga de 37.359 asuntos pendientes en el último balance.

La iniciativa parte con una buena disposición, pero abogados y procuradores desconfían de su utilidad y entienden que más bien acabará convirtiéndose en otro motivo para demorar las resoluciones. "Alguien que puede resolver su asunto sin ir al juzgado, no llega hasta el juez. Alguien que tiene que recurrir al juez es porque no ha podido resolverlo de otro modo", señalan los profesionales consultados por este periódico. Lo que no da el juez no lo puede quitar un mediador, en resumen. Pero se va a probar suerte en un principio. Por lo menos, habrá tests.

