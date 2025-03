Los ayuntamientos y la Diputación apenas adjudicaron un tercio de la obra anunciada

Los ayuntamientos leoneses y la Diputación provincial, que componen la administración local, fueron los menos cumplidores el año pasado con los compromisos de inversión adquiridos con sus ciudadanos. De todas las obras públicas que comprometieron para ejecutar en 2024 únicamente adjudicaron un 36,3%. Casi dos tercios de las inversiones que aprobaron en sus presupuestos para ejecutar a lo largo de 2024 se quedaron en los cajones. De los 109 millones de euros que tenían previsto destinar a la provincia en conjunto solamente licitaron obras por algo más de 70 millones; aunque en realidad únicamente adjudicaron proyectos por 39,7 millones.

La Diputación había anunciado obras por 10,21 millones, el Ayuntamiento de León por 18,57 millones y el resto de los ayuntamientos de la provincia inversiones que sumaban 41,65 millones. En total, más de 70 millones. El Gobierno comprometió 272 millones y la Junta algo más de 150 millones.

Los organismos locales fueron así los menos cumplidores con sus compromisos para con sus ayuntamientos y la provincia del conjunto de las administraciones públicas. Que variaron de forma ostensible su comportamiento del ejercicio anterior: si en 2023 el Gobierno central invirtió en realidad poco más del 15% de lo comprometido, el año pasado superó con creces el dinero que había aunciado para León. Según los datos de final de ejercicio de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, la Administración central había anunciado una inversión para los proyectos leoneses de 179 millones leoneses. Sin embargo, sacó a licitación obras por valor de 272 millones. Y finalmente adjudicó 218 millones de euros, casi un 22% más de lo previsto inicialmente.

Lo contrario ocurrió con la Junta de Castilla y León, que en 2023 fue con creces la más cumplidora, incluso superó la inversión prevista al inicio del año en un 22%. Sin embargo, en 2024 el gobierno autonómico apenas adjudicó 61 millones de euros de los 203 anunciados, de los que además únicamente sacó a licitación 150 millones.

Con estos datos, en conjunto las administraciones públicas habían comprometido a principios de 2024 en obras para la mejora de las dotaciones de la provincia por 491 millones de euros. Se licitaron dos millones más de lo previsto, aunque finalmente se adjudicaron 381 millones. El indicador de cumplimiento general se situó así en León en el 77,5% de lo anticipado. El año anterior este grado de ejecución conjunto fue de menos del 53%.

De hecho León es la tercera provincia de la Comunidad donde el conjunto de las administraciones fue más cumplidor, por detrás de Burgos y Valladolid. En 2023 sólo Zamora había registrado peores datos que León.

Poco nuevo

Muchos asuntos pendientes y pocos proyectos nuevos. La inversión en obra pública en la provincia el año pasado se concentró, al menos en las previsiones sobre todo del Gobierno y la Junta, en el avance de los procesos de modernización del regadío y en el mantenimiento de la inmensa red de carreteras de una provincia tan complicada desde el punto de vista de estas infraestructuras como es León.

De hecho, la previsión de inversiones sólo en el capítulo de regadíos en el ejercicio pasado sumaba mas de 169 millones de euros, entre Seiasa y el Itacyl.

El otro gran capítulo inversor se concentraba en la conservación y explotación de carreteras, y «obras menores» en distintos sectores. En total, casi 78 millones de euros previstos por el Ministerio de Transportes y la Junta en obras en las vías que son de su competencia.

A mayores el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible presupuestó casi 28 millones de euros para el paso inferior de La Granja en la LE-30, en la ronda de la capital leonesa.

Casi 10 M€, en obras desiertas

El lastre de la inversión en infraestructuras en la provincia de León no sólo viene de la incapacidad o falta de decisión de las distintas escalas administrativas, sino del recurrente problema de los proyectos que no encuentran quién los ejecute. De las propuestas inversoras que finalmente lograron ver la luz el año pasado un total de 37 no encontraron empresa que se comprometiera a llevarlas a cabo. Quedaron desiertas mejoras en las infraestructuras leonesas por casi 10 millones de euros.La mayor parte de las renuncias se produce sobre las obras de las administraciones locales (22, casi un 60% del total); aunque son los 9 proyectos rechazados de la Junta de Castilla y León los que suman un mayor presupuesto sin invertir, más de 5 millones.De todos esos proyectos que no han encontrando quien los lleve a cabo el que suponía una mayor inversión era el de equipamiento del nuevo área de farmacia del Complejo Asistencial Universitario de León. Una iniciativa de más de 1,4 millones de euros. Poco menos suman los dos contratos de restauración ambiental de espacios afectados por el cierre de la minería del carbón en Torre del Bierzo y Villagatón, que el Gobierno a través de Tragsa sacó por 1,35 millones.También por encima del millón quedaron desiertos el año pasado los proyectos de restauración del puente de Villafer, que se valoró en 1,35 millones; y el plan general de accesibilidad al transporte público en varias localidades de la provincia que proponía financiarse con fondos Next Generation y anunciaba una inversión de más de un 1 M€.